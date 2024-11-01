·
Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: «Tenemos más similitudes con Vox que con el PSOE. No hay lugar a dudas»
«Hay margen para bajar impuestos sin poner en riesgo los servicios, aligerando la administración y mejorando la gestión»
álvaro queipo
,
pp
,
vox
,
asturias
,
extrema derecha
#2
angelitoMagno
Y aún así, dentro de unos meses alguien escribirá indignado ¡El PP ha dicho que está dispuesto a pactar con VOX!
2
K
45
#3
Romfitay
O sea, sois más fascistas que demócratas. Todos lo tenemos claro.
2
K
43
#9
Antipalancas21
Se quitan la careta ya a pecho descubierto esos ultra nazis del PP.
0
K
20
#4
ur_quan_master
Traducción: ya ni disimulamos
1
K
19
#8
oceanon3d
#4
No les hace falta; tienen un rodillo mediático muy mayoritario para blanquearles las vergüenzas.
No he visto al PP en estos últimos años hablando, de forma seria con propuestas, de economía, trabajo, educación o vivienda. Solo de ... ¿patatas?
Es un claro indicativo de que si entran, y mas con VOX en la chepa, se van a follar a todas las clases trabajadoras.
Pero que sabre yo.
0
K
8
#7
Javi_Pina
Obvio, ambos beben de lo franquista y benefician a patronales.
0
K
13
#6
ummon
Ya, curiosamente esa receta mágica nunca se aplica en absolutamente ningún lugar donde el PP tiene el poder
Y la reducción de impuestos siempre les toca a los mismos y los demás nos queda servicios peores
0
K
12
#1
Leon_Bocanegra
Quién lo iba a imaginar?
0
K
10
#5
Nasser
Los mismos perros con distintos collares.
0
K
6
