Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: «Tenemos más similitudes con Vox que con el PSOE. No hay lugar a dudas»

«Hay margen para bajar impuestos sin poner en riesgo los servicios, aligerando la administración y mejorando la gestión»

| etiquetas: álvaro queipo , pp , vox , asturias , extrema derecha
9 comentarios
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Y aún así, dentro de unos meses alguien escribirá indignado ¡El PP ha dicho que está dispuesto a pactar con VOX!
Romfitay #3 Romfitay
O sea, sois más fascistas que demócratas. Todos lo tenemos claro.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Se quitan la careta ya a pecho descubierto esos ultra nazis del PP.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Traducción: ya ni disimulamos
oceanon3d #8 oceanon3d
#4 No les hace falta; tienen un rodillo mediático muy mayoritario para blanquearles las vergüenzas.

No he visto al PP en estos últimos años hablando, de forma seria con propuestas, de economía, trabajo, educación o vivienda. Solo de ... ¿patatas?


Es un claro indicativo de que si entran, y mas con VOX en la chepa, se van a follar a todas las clases trabajadoras.

Pero que sabre yo.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Obvio, ambos beben de lo franquista y benefician a patronales.
ummon #6 ummon
Ya, curiosamente esa receta mágica nunca se aplica en absolutamente ningún lugar donde el PP tiene el poder
Y la reducción de impuestos siempre les toca a los mismos y los demás nos queda servicios peores
#1 Leon_Bocanegra
Quién lo iba a imaginar?
#5 Nasser
Los mismos perros con distintos collares.
