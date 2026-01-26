edición general
Álvarez (UGT) cree que hoy se puede acordar la subida del SMI si la CEOE "no hace descarrilar la reunión"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se celebra este lunes puede finalizar con un acuerdo si el Gobierno mantiene su propuesta y la CEOE "no hace ninguna propuesta nueva que intente hacer descarrilar la reunión" como hizo la última vez.Piensa que la patronal no firmará el acuerdo porque hay sectores empresariales, como el del campo, que "no quieren subir sueldos"

#4 omega7767
Don devorador de Cigalas, ¿para cuando la subida del sueldo para el resto de los trabajadores por encima del SMI?
#1 poxemita
Igual no era el mejor simil posible.
elTieso #3 elTieso
Y hasta invitar a la CEOE a la mariscada para celebrarlo después, añadió en privado.
Mark_ #2 Mark_
Mañana: millones de empresas tendrán que echar el cierre debido a la subida del SMI.

Dentro de seis meses: sigue reduciéndose el paro...
#6 vGeeSiz
#2 Dentro de 12 meses: el sueldo más habitual es el smi, inflación récord líderes en Europa
#7 okeil *
#6 Eso no es un problema. Es más, el sueldo medio o mediano en España es el mínimo de algún otro país europeo. Y la inflación depende de si cae una hoja en Nueva Zelanda ...
#9 vGeeSiz
#7 #8

Cuando tienes una inflación alta, da igual las subidas que hagas, el poder adquisitivo es menor.

Quien crea que no es un problema que el sueldo más habitual sea el smi, que se lo haga mirar
Mark_ #10 Mark_
#9 son cosas diferentes, pero estoy convencido de que si el SMI siguiera en 700 euros, la mayoría cobraría esos 700 euros y no 1100 y pico.
#11 vGeeSiz
#10 forzar subidas de salario en base a la nada, no es buena idea
#12 okeil
#9 Es un problema para las empresas, no van a encontrar quien quiera ser jefe al precio de indio ... Y la inflación es un problema del mercado, esa ley de la oferta y la demanda a futuro que usan ahora. Las subidas de los salarios son la consecuencia de la inflación, no el origen.
Mark_ #8 Mark_
#6 pues imagínate si no se hubiese subido...
