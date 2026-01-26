Álvarez (UGT) cree que hoy se puede acordar la subida del SMI si la CEOE "no hace descarrilar la reunión"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se celebra este lunes puede finalizar con un acuerdo si el Gobierno mantiene su propuesta y la CEOE "no hace ninguna propuesta nueva que intente hacer descarrilar la reunión" como hizo la última vez.Piensa que la patronal no firmará el acuerdo porque hay sectores empresariales, como el del campo, que "no quieren subir sueldos"