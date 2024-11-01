edición general
3 meneos
29 clics
Los altos costes de la revolución de las energías renovables en España

Los altos costes de la revolución de las energías renovables en España

Traducción del artículo publicado en The Economist el 16 de octubre: "España es un país que casi no tiene petróleo ni gas propios, lo que hasta hace poco era una desventaja. Pero en una década, el país ha transformado su matriz energética. La energía eólica y solar representan ahora más del 40% del suministro total de electricidad. En una tierra con abundante sol, la cuota de la energía solar está destinada a seguir aumentando".

| etiquetas: energía , españa , electricidad , renovables
3 0 0 K 29 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 29 actualidad
manzitor #1 manzitor
El artículo resume el éxito, sus amenazas y sus soluciones. Ahora solo toca hacer los deberes por las buenas, o será por las malas.
0 K 11
sotillo #2 sotillo
#1 Creo que es un apartado más en el camino que hay que hacer, que se sepa que y como ya me parece importante, seguramente tendrá un costo añadido pero se ha ahorrado mucho dinero entre tanto y lo que me parece una pena es que se parara en seco lo que se empezó hace veinte años, espero que si cambia el gobierno no volvamos a las andadas
0 K 11
#3 Dav3n
Por otro lado, la economía española es hoy más eficiente en el uso de la energía que antes: industrias que consumían mucha energía, como la del aluminio, han cerrado debido a los altos costes del pasado. Además, los vehículos eléctricos han tardado en extenderse en un país con grandes distancias y una red de recarga escasa

Al margen de que Turiel lleva avisando de esto unos añitos, ese párrafo es un sinsentido. La economía es más eficiente porque nuestra industria del aluminio se ha ido…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame