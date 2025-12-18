El Alto Tribunal de la UE dictamina que el máximo órgano judicial de Polonia no es "imparcial"

El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó este jueves que el Tribunal Constitucional de Polonia no era "independiente e imparcial" debido a los nombramientos politizados realizados bajo el anterior Gobierno conservador. En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE afirma que el Tribunal Constitucional polaco ha "vulnerado el principio de tutela judicial efectiva" y "desconocido la primacía, autonomía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la UE".