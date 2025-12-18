edición general
El Alto Tribunal de la UE dictamina que el máximo órgano judicial de Polonia no es "imparcial"

El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó este jueves que el Tribunal Constitucional de Polonia no era "independiente e imparcial" debido a los nombramientos politizados realizados bajo el anterior Gobierno conservador. En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE afirma que el Tribunal Constitucional polaco ha "vulnerado el principio de tutela judicial efectiva" y "desconocido la primacía, autonomía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la UE".

#1 MagnumClarsen
Para cuando en España?
5
#2 DatosOMientes
#1 Para cuando haya mayoría progresista en el tribunal.
2
kipper #3 kipper *
#2 edit: acabo de entender lo que has dicho
0
kipper #5 kipper
#2 De todos modos, no estoy de acuerdo con lo que dices. Bastaría que las personas que integran los tribunales sean profesionales que respeten sus atribuciones. Lamentablemente en los últimos tiempos se ha perdido mucho en el campo del Derecho, y no solamente en España.
0
tul #6 tul
#5 eso no ha existido nunca y por desgracia tampoco existira jamas
0
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Tribunales constitucionales dependientes y parciales, Union Europea, diciembre de 2025.
0

