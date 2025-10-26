edición general
13 meneos
39 clics
¿“Alto el fuego” o Paz ? – Rafael Poch de Feliu

¿“Alto el fuego” o Paz ? – Rafael Poch de Feliu

La cancelación de la cumbre entre Putin y Trump en Budapest, antes incluso de que se le hubiera puesto fecha, es una mala noticia. Especialmente para Ucrania. El país se está desangrando en nombre del proclamado objetivo occidental de infligir una “derrota estratégica” a Rusia. Ucrania se está despoblando como consecuencia de la carnicería y la migración hacia Rusia y Europa Occidental, y el frío que la destrucción sistemática de sus infraestructuras energéticas promete para este invierno, augura una nueva estampida migratoria.

| etiquetas: rafael poch de feliu , guerra de ucrania
11 2 5 K 116 politica
7 comentarios
11 2 5 K 116 politica
cocolisto #2 cocolisto
Lo peor que le pudo pasar a Ucrania es tener como amigos a los eeuu e Inglaterra.Lo van a sangrar antes y después de la guerra,si es que queda algo.
3 K 63
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
Resumen de este envío: Los ucranianos lo tienen cada vez pero. Es imposible que ganen. Porfa, porfa, porfa, rendíos de una vez. Porfaaaaaaaaaa. ¿Por qué no os rendís? ¡Que estáis perdidos! ¿Por qué no veis que estáis perdidos? ¡Qué tenéis que rendiros ya, putos jójols de mierda! ¡Hijos de puta! ¡Putin, mátalos a todos! ¡No dejes uno vivo, joder! ¡Putos nazis de mierda! ¡¡¡RENDÍOS DE UNA PUTA VEZ!!! ¡¡¡LA VICTORIA RUSA ES INDISCUTIBLE!!!

Así que el resultado más probable es que Rusia,

…   » ver todo el comentario
2 K 28
Alakrán_ #5 Alakrán_
Me lo he leído solo para saber qué todas las exigencias iban a estar del lado occidental, Rusia buena, Invadir Ucrania es una obligación para Rusia, Rusia es feliz con la guerra...
Mis comentarios respecto el artículo.

Pero Rafa! Si en más de tres años de guerra no ha conquistado el Dombass? ¿Cuantas décadas necesitaría para llegar a Odesa?
En fin...

Así que el resultado más probable es que Rusia, que no tiene la menor intención de ocupar el conjunto de Ucrania, donde sabe que nunca

…   » ver todo el comentario
1 K 18
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Slava Ukraina! :'(
1 K 17
ElUltimoMono #6 ElUltimoMono
Una cosa es ser un putinejo y otra un pesao
www.meneame.net/search?u=carakola&q=rafaelpoch
0 K 10
carakola #7 carakola
#6 Catorce envíos en 4 años es lo que devuelve esa búsqueda. Tu no estás bien de la cabeza. . Buscas atención o algo así. En fin...
0 K 19
#4 anamabel
lo mismo que ocurrió en abril de 2022, cuando los occidentales cortaron la negociación de Minsk/Estambul, pero mucho peor, con más territorios perdidos y mayor sufrimiento humano.

Entonces entiendo que la mayor parte de noticiarios del mundo están como un cencerro, porque es lo que ocurrió. Otra cosa es la extrapolación que haga Rafael Poch a los tiempos actuales.
0 K 8

menéame