¿Alto el fuego en Líbano? 70 drones lanzados, cinco muertos

Hezbolá ha lanzado 70 drones explosivos contra las fuerzas de las FDI, causando la muerte de cinco soldados y heridas a 33. Según las estadísticas publicadas por el corresponsal militar de Galei Tzahal, Doron Kadosh, Hezbolá ha lanzado al menos 70 drones explosivos contra las fuerzas de las FDI que operan en Líbano y en la frontera. Las consecuencias son graves: 11 de estos drones impactaron directamente en soldados, y dos incluso lograron cruzar a territorio israelí y causar heridos.