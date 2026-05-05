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¿Alto el fuego en Líbano? 70 drones lanzados, cinco muertos

¿Alto el fuego en Líbano? 70 drones lanzados, cinco muertos

Hezbolá ha lanzado 70 drones explosivos contra las fuerzas de las FDI, causando la muerte de cinco soldados y heridas a 33. Según las estadísticas publicadas por el corresponsal militar de Galei Tzahal, Doron Kadosh, Hezbolá ha lanzado al menos 70 drones explosivos contra las fuerzas de las FDI que operan en Líbano y en la frontera. Las consecuencias son graves: 11 de estos drones impactaron directamente en soldados, y dos incluso lograron cruzar a territorio israelí y causar heridos.

| etiquetas: heridos , muertos , fdi , soldados , líbano , dron , israel
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7 comentarios
12 1 0 K 172 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Aqui vemos a un sionazis destrozando viviendas con su excavadora al que me meten el dron por todo el ojal ...


x.com/Partisangirl/status/2051430127058534797?s=20
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Noeschachi #1 Noeschachi
100 a 5 durante el “alto el fuego”
Normal que se les inflen los cojones

amp.elmundo.es/internacional/2026/05/05/69f8a95efdddff0c5b8b4589.html
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makinavaja #2 makinavaja
#1 Al invasor ni agua!!!
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#6 Troylanas *
Esos drones se los prometió su Dios hace miles de años, ¿quienes somos nosotros para intervenir en los designios de Dios?
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Spirito #5 Spirito *
Hoy solo han sido cinco muertos (y no se sabe cuántos heridos) en un lugar que vaya usted a saber que se llama Líbano a toque de avión.

- ¿Quién mató a esas personas? ¿Quiénes eran? ¿Qué han dejado atrás sin quererlo? ¿Soñaban? ¿Y los heridos?

- No preguntes tanto.

- Dios, ese Dios, sabrá.
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
La evolución de la guerra a nivel mundial es un espanto total. La sofisticación de la dronería en Ucrania habla de que acabará propagándose a otros escenarios. Hay gentuza lucrándose a niveles inimaginables con esta mierda.
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin *
Hola, @admin. He reportado a HeilHynkel por ofrecer imágenes que alientan al belicismo y se recrean en actos sumamente gráficos de violencia. Es absolutamente intolerable.
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menéame