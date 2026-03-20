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El alto el fuego en Irán alivia la tensión de los mercados: el precio del barril Brent cae un 13% y el de West Texas un 14%

El alto el fuego en Irán alivia la tensión de los mercados: el precio del barril Brent cae un 13% y el de West Texas un 14%

El conflicto bélico iniciado en Irán tras los primeros bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel y que se ha ido extendiendo a otros países podría entrar en una fase de desescalada. Al menos durante dos semanas las ofensivas militares y los bombardeos cesarán, mientras Islamabad, la capital de Pakistán, acoge las negociaciones de paz que se iniciarán el próximo 10 de abril.

| etiquetas: irán , ee uu , ormuz , petróleo
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7 comentarios
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Próximamente en sus gasolineras... va a ser que no.
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josde #2 josde
#1 Esa ya no lo bajan, si acaso un par de céntimos.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Y ahora le subirán el IVA. :-S
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josde #4 josde
#3 El IVA ya esta al máximo, el gobierno lo ha querido bajar a los combustibles y la UE le ha comunicado que es ilegal.
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oceanon3d #5 oceanon3d *
#2 Antes decían; los depósitos llenos con los anteriores precios pero el PVP se rige por el mercado internacional. Ahora dirán; los depositaros llenos los pagamos a precio caro y el PVP ni se toca.
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manzitor #6 manzitor
#1 Como buen oligopolio que es la distribución. Las gasolineras mandan poco.
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menéame