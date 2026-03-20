El alto el fuego en Irán alivia la tensión de los mercados: el precio del barril Brent cae un 13% y el de West Texas un 14%

El conflicto bélico iniciado en Irán tras los primeros bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel y que se ha ido extendiendo a otros países podría entrar en una fase de desescalada. Al menos durante dos semanas las ofensivas militares y los bombardeos cesarán, mientras Islamabad, la capital de Pakistán, acoge las negociaciones de paz que se iniciarán el próximo 10 de abril.