Una alternativa contra la migración “masiva” agrava la sopa de siglas de la izquierda abertzale

Ezker Nazionala coge la bandera de los cambios demográficos que está viviendo Euskadi y se sitúa en contra de la “inmigración masiva”, pero lo hace de otra manera, recurriendo al lenguaje de la lucha de clases y con el argumento de que el capitalismo está muy interesado en la llegada de personas necesitadas para poder devaluar así las condiciones salariales.

8 comentarios
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Creen en la unión de los parias de la Tierra, eso de los paises es un invento para sustituir a los reyes o a los dioses.
2 K 43
#7 meta
Frente VascoObrero
2 K 29
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si son nazionalistas y contrarios a la humanidad son fatxosos, nada de izquierda.
1 K 24
#3 AlexGuevara
#1 Solo pueden ser de izquierdas de verdad si creen en la unidad de España. Pero los nacionalistas son siempre los otros
0 K 7
founds #6 founds
#1 a mí mucha gente de izquierdas me ha justificado la inmigración por qué si no, no habría repartidores de Uber, gente que nos limpie el culo de viejos, etc. Lo que viene a ser, explotarlos en trabajos de mierda
3 K 47
Connect #8 Connect
#6 Exacto. La mayoría es lo que dicen, que vienen a asear ancianos, recoger frutas y limpiar casas, que sin ellos el país no tiraría adelante. A ninguno se le ocurre decir que se les puede ayudar a formar, a conseguir mejores trabajos y buscar una vida como la nuestra. No, la mayoría de gente, tanto de izquierdas como de derechas, quieren que hagan los trabajos de mierda que ya no quieren los de aquí, pero no se les ocurre que tienen la capacidad de hacer otras cosas mejores.

Y por otra…   » ver todo el comentario
0 K 13
Ovlak #4 Ovlak
Sí, han recurrido al lenguaje de la lucha de clases, de eso no hay duda. Pero de la clase dominante.  media
1 K 23
Pertinax #2 Pertinax *
Estos han conocido Aliança Catalana y han intuído mercado.
0 K 12

