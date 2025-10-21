Una alternativa contra la migración “masiva” agrava la sopa de siglas de la izquierda abertzale

Ezker Nazionala coge la bandera de los cambios demográficos que está viviendo Euskadi y se sitúa en contra de la “inmigración masiva”, pero lo hace de otra manera, recurriendo al lenguaje de la lucha de clases y con el argumento de que el capitalismo está muy interesado en la llegada de personas necesitadas para poder devaluar así las condiciones salariales.
| etiquetas: ezker nazionala , inmigración , ehbildu
Creen en la unión de los parias de la Tierra, eso de los paises es un invento para sustituir a los reyes o a los dioses.
