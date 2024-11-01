Altercado en San Froilán: se niegan a pagar toda la cuenta en un bar y amenazan al camarero

Un altercado en un establecimiento de hostelería de las inmediaciones del ferial de San Froilán, en Lugo, movilizó este domingo a varias patrullas de la Policía Local y Nacional de Lugo, ya que varios clientes se negaron a pagar toda la cuenta y amenazaron al camarero.
| etiquetas: san froilan , lugo , altercado , cuenta , helados , etnia , gitana
Ves peleas todos los días, es salir de noche y alguna vez seguro y no digamos los días de fútbol. Pero solo se notician si son mierda para subnormales.
Fijate, es una jodida cuenta sin pagar, un jodido simpa y ya ves a la basura racista haciéndose pajas como siempre.