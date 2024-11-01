edición general
Altercado en San Froilán: se niegan a pagar toda la cuenta en un bar y amenazan al camarero

Un altercado en un establecimiento de hostelería de las inmediaciones del ferial de San Froilán, en Lugo, movilizó este domingo a varias patrullas de la Policía Local y Nacional de Lugo, ya que varios clientes se negaron a pagar toda la cuenta y amenazaron al camarero.

TheIpodHuman #4 TheIpodHuman
altercado = reyerta = pelirojos.. ¡no falla! era demasiado previsible xD :troll:
3 K 39
#6 Perrota
#4 Como si los payos rangers no provocasen estos altercados también.
0 K 10
#8 Toponotomalasuerte
#6 pero no salen en prensa. Solo la mierda que se tragan los de siempre como tienes el ejemplo en #4
Ves peleas todos los días, es salir de noche y alguna vez seguro y no digamos los días de fútbol. Pero solo se notician si son mierda para subnormales.
Fijate, es una jodida cuenta sin pagar, un jodido simpa y ya ves a la basura racista haciéndose pajas como siempre.
0 K 10
#10 plainflea
#4 Yo creo que altercado está mal usado cuando son pelirojos.
0 K 6
#1 Meloncio
He leído "Altercado con Froilán" y ni me ha parecido raro...
1 K 16
#3 Leon_Bocanegra
Vaya forma más tonta de pegarse un tiro en el pie.
0 K 9
#2 Pastis
Toman ejemplo de su líder, Froilan de Todos los Santos.
0 K 7
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 7
maquingo #9 maquingo
Que los deporten a su país!!! Oh, espera un momento....
0 K 7
Shitcoin #7 Shitcoin
Pagar la cuenta, pero si la tortilla era sin cebolla y el guisqui era de tercera!
0 K 6

