Alsina lanza un mensaje a Ortega Smith después de su expulsión de Vox: "Al menos ahora sabe cómo se siente un sin papeles"

El periodista ha destacado como el "antiguo camarada" de Ortega Smith "cuya clarividencia el mismo celebraba", le haya dejado sin papel en Vox. O incluso sin papeles, como ha señalado el propio Ortega Smith quien ha afirmado que lo último será que Vox "trate de cesarle del padrón municipal de Madrid" después de echarle.

El perro ladrador de esmiz, no ladraba tanto cuanto se cargaron a los otros compañeros de box.
#1 Equilicuá !!!!! Eso es.
hay que devolverlo a Gibraltar que es de dónde vino a nado, no penséis que vino en patera, nununu

cadenaser.com/ser/2016/06/21/politica/1466498402_981738.html
Eso SI es humor auténtico.
La chanza de Alsina no tiene mucha gracia ni sentido.
Porque a este sujeto no se ha marchado de su pais ni esta ilegalmente en otro esperando que lo puedan echar o detener en cualquier momento, sólo esta en un partido político.
#2 Buenas tardes, Don Literal.
En breve los veremos con alvise o espinosa de los monteros.
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
