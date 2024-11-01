El alquiler asfixia a las familias con menor renta: se van igualando los precios entre los barrios ricos y los humildes  

La vivienda en España, con unos precios que no dejan de subir mientras los salarios no aumentan a la misma velocidad, es un problema que se ceba de nuevo con las rentas más bajas. El alquiler entre las zonas más humildes de las grandes ciudades y entre las zonas más pudientes se ha igualado. El alquiler es similar, aunque los sueldos sean más que diferentes, por ello las familias con menos rentas son las que están notando más el aumento. En 18 capitales de provincia, el precio medio del alquiler ya se come más de la mitad del salario mínimo.
También diciendo que la burbuja está explotando, que se vende menos, que los fondos venden para que cunda el pánico y bajen precios
Que los gobiernos que más nos influyen en vivienda, sanidad , educación, y 1.000 servicios cercanos más, sean los gobiernos autónomicos "ya si eso y tal" lo pienso otro día que me da dolor de cabeza.
