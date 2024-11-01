edición general
El alquiler asfixia a las familias con menor renta: se van igualando los precios entre los barrios ricos y los humildes

La vivienda en España, con unos precios que no dejan de subir mientras los salarios no aumentan a la misma velocidad, es un problema que se ceba de nuevo con las rentas más bajas. El alquiler entre las zonas más humildes de las grandes ciudades y entre las zonas más pudientes se ha igualado. El alquiler es similar, aunque los sueldos sean más que diferentes, por ello las familias con menos rentas son las que están notando más el aumento. En 18 capitales de provincia, el precio medio del alquiler ya se come más de la mitad del salario mínimo.

#5 XcUl10
Va a petar España 100%. Tú vas ahora a Dublín o dónde quieras y hay cosas que valen ya igual o más que en una ciudad como Coruña que está ca-ri-si-ma y que su vivenda es basura del año 60-70 sin reformar. Los alquileres están a precio Madrid y los salarios de la mayoría dan la risa. Los hoteles en España, en verano están a una media de 200-300 el día... Sale más barato irte a París, es que de coña. Se van a meter una hostia en 2026 que ya verán. Doy fe que no se cubren puestos de trabajo y de…   » ver todo el comentario
#6 Popsandbangs
#5 será en octubre
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos espantando la demanda en redes sociales con cambio climático, insufrible vivir aquí, calor, precios altos, salarios bajos, una mierda. Los que van a venir, lo ven y no vienen, se hunden precios

También diciendo que la burbuja está explotando, que se vende menos, que los fondos venden para que cunda el pánico y bajen precios
oceanon3d #3 oceanon3d *
Perro Xchanches.

Que los gobiernos que más nos influyen en vivienda, sanidad , educación, y 1.000 servicios cercanos más, sean los gobiernos autónomicos "ya si eso y tal" lo pienso otro día que me da dolor de cabeza.

Perro Xchanches
#4 Borgiano
El cobete
#1 sliana
lo que viene siendo una gentrificacion
#7 Dexton
Tranquilos, aquí están las viviendas que prometió Sánchez.  media
