Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'
El Ayuntamiento de Madrid publica en plenas fiestas navideñas un concurso hecho a medida del Arzobispado para levantar allí un gran templo con "actividades sociales complementarias"
|
etiquetas
:
almeida
,
iglesia
,
pp
,
valdebebas
,
laicismo
#5
Supercinexin
Un contrato de 75 años. Lo normal en los contratos. Yo, cuando voy a buscar alquiler en Valencia, también si negocio en plena libertá con el casero me ofrecen contratos a 75 años por un precio fijado y muy por debajo del valor de mercado actual, claro. No hay nada extraño, ni sorprendente, en éstos contratos PePeros con Iglesia y corporaciones privadas.
75 años, jajaj es que vamos, me voy a callar y voy a dejarlo aquí porque es Navidad.
7
K
96
#2
Esteban_Rosador
La lista de regalos de bienes públicos a la iglesia no para de crecer. Ni en sus sueños más húmedos podían pensar los obispos que la iglesia iba a prosperar económicamente como lo está haciendo.
Y con un gobierno de coalición entre PP y Vox la cosa puede empeorar dramáticamente.
6
K
86
#4
Mustela
#2
Relacionada de junio: "
La Iglesia pide elecciones anticipadas y los tuiteros no perdonan: "No las pidieron mientras levantaban el brazo en la dictadura"
"
www.meneame.net/story/cintora-conversa-villarroya-sobre-amos-cortijo-f
Es la idea, que la derecha se instale en todas partes. Sería el sueño húmedo de muchos amos, no sólo de este instrumento.
3
K
42
#9
Mustela
#4
Por cierto, el enlace de antes no es el correcto, la noticia de elecciones anticipadas es esta:
www.meneame.net/story/iglesia-pide-elecciones-anticipadas-tuiteros-no-
(la otra era para otro lado).
0
K
11
#7
mmlv
#2
Al final la mitad del país será de Blackrock y la otra mitad de la iglesia católica
2
K
49
#1
Cuñado
Chiringuitos buenos.
4
K
65
#3
SVSRTZ
Relacionada:
Almeida regalará por 75 años a la Iglesia otra parcela valorada en 3,1 millones que iba destinada a proyectos climáticos
www.meneame.net/story/almeida-regalara-75-anos-iglesia-otra-parcela-va
El contrato de Almeida con el Atlético de Madrid: 53 millones por explotar 205.000 metros cuadrados públicos por 75 años
www.meneame.net/story/contrato-almeida-atletico-madrid-53-millones-exp
2
K
38
#6
tetepepe
No los habrá regalado, la fachusma no regala nada. Lo habrá vendido, pero cobrándolo solo él, sin que nadie más se entere.
1
K
14
#8
a69
Y eso no lo investiga hacienda ni la fiscalia ni la UCO
0
K
11
#10
kosako
Y casualmente nadie se lo echará en cara ni le costará nada políticamente hablando.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
