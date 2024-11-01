edición general
Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'

Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'

El Ayuntamiento de Madrid publica en plenas fiestas navideñas un concurso hecho a medida del Arzobispado para levantar allí un gran templo con "actividades sociales complementarias"

Supercinexin #5 Supercinexin
Un contrato de 75 años. Lo normal en los contratos. Yo, cuando voy a buscar alquiler en Valencia, también si negocio en plena libertá con el casero me ofrecen contratos a 75 años por un precio fijado y muy por debajo del valor de mercado actual, claro. No hay nada extraño, ni sorprendente, en éstos contratos PePeros con Iglesia y corporaciones privadas.

75 años, jajaj es que vamos, me voy a callar y voy a dejarlo aquí porque es Navidad.
7 K 96
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
La lista de regalos de bienes públicos a la iglesia no para de crecer. Ni en sus sueños más húmedos podían pensar los obispos que la iglesia iba a prosperar económicamente como lo está haciendo.

Y con un gobierno de coalición entre PP y Vox la cosa puede empeorar dramáticamente.
6 K 86
#4 Mustela
#2 Relacionada de junio: "La Iglesia pide elecciones anticipadas y los tuiteros no perdonan: "No las pidieron mientras levantaban el brazo en la dictadura""
www.meneame.net/story/cintora-conversa-villarroya-sobre-amos-cortijo-f

Es la idea, que la derecha se instale en todas partes. Sería el sueño húmedo de muchos amos, no sólo de este instrumento.
3 K 42
#9 Mustela
#4 Por cierto, el enlace de antes no es el correcto, la noticia de elecciones anticipadas es esta: www.meneame.net/story/iglesia-pide-elecciones-anticipadas-tuiteros-no- (la otra era para otro lado).
0 K 11
mmlv #7 mmlv
#2 Al final la mitad del país será de Blackrock y la otra mitad de la iglesia católica
2 K 49
Cuñado #1 Cuñado
Chiringuitos buenos.
4 K 65
SVSRTZ #3 SVSRTZ
Relacionada:

Almeida regalará por 75 años a la Iglesia otra parcela valorada en 3,1 millones que iba destinada a proyectos climáticos www.meneame.net/story/almeida-regalara-75-anos-iglesia-otra-parcela-va

El contrato de Almeida con el Atlético de Madrid: 53 millones por explotar 205.000 metros cuadrados públicos por 75 años www.meneame.net/story/contrato-almeida-atletico-madrid-53-millones-exp
2 K 38
tetepepe #6 tetepepe
No los habrá regalado, la fachusma no regala nada. Lo habrá vendido, pero cobrándolo solo él, sin que nadie más se entere.
1 K 14
a69 #8 a69
Y eso no lo investiga hacienda ni la fiscalia ni la UCO
0 K 11
kosako #10 kosako
Y casualmente nadie se lo echará en cara ni le costará nada políticamente hablando.
0 K 10

