El alma negra de la fiscal Lastra y el juego de trile del Supremo

El juicio al fiscal general ha sido uno de los espectáculos políticos más interesantes de los últimos tiempos. Políticos, sí, porque cualquier observador imparcial sabe que han sentado a Álvaro García Ortiz en el banquillo no solo sin pruebas, sino también sin un solo indicio mínimamente sólido de haber filtrado el ya famoso correo con la confesión del ciudadano particular que tiene a su servicio a medio Gobierno autonómico.
Lastra es una fiscal progresista que fue nombrada por una fiscal general del PSOE. Su mayor crimen ha sido tener unos niveles mínimos de decencia y no cruzar líneas rojas, como también le pasó a Lobato en este caso, también apartado, por negarse a cometer delitos.
Y aquí está la ralea sanchista castigando a esta gente por eso. Al final se demuestra que no son más que una secta llena de infames.
Lo triste es la cantidad de votantes que traga con la mafia, aún teniendo los casos de corrupción ahí delante y palpando las obviedades. Junto a los medios, que cada día se ve como los que lamen el ojete se llevan un puesto en algún sitio, indecente.
Y no digo que Escolar no sea psoero, pero hacer extensivas sus preferencias a cualquier crítica es de personas con poca inteligencia o incapacidad para sustentar con argumentos su propia posición.
Seamos serios, pruebas e indicios hay bastantes, simplemente se está construyendo una narrativa.
Sobre lo de hacer un meme extensivo, pues lo… » ver todo el comentario
De nada, aunque aquí el mérito de la explicación es de anarion.
Ese es el nivel de la defensa del FGE.
Tanto lío con la filtración del correo, a ver si condenan por la publicación de la nota y se acabó la historia. En el escenario más favorable para el FGE está acreditado que redactó una nota con información privilegiada cuando aún no se había publicado ningún entrecomillado.
"Ha dejado retratado al mandamás de la UCO Antonio Balas, quien al parecer se perdió la clase de Barrio Sésamo donde explican la diferencia entre casualidad y causalidad. "Todo lo que ha sido filtrado ha sido después de estar en poder de la Fiscalía General del Estado", declaró Balas, y se quedó tan ancho. Pero que B ocurra después de A, no significa que A sea la causa de B. Si los señores del tricornio no saben esto, es para echarnos a temblar. Balas no encontró "pruebas" contra el fiscal general, pero maneja todo un catálogo de "inferencias". Fíjate tú, como Rappel, que también infiere cosas".
La motivación para las críticas al proceso pueden ser muchas, atribuirlas exclusiva y puerilmente a ese motivo lo único que hace es dejar en evidencia a quien carece de argumentos para justificar su postura.
Si tu opinión es similar a la de este meneo, argumentar tiene poco sentido porque no hay argumento, y tiene poco valor, siendo generoso, porque no es una opinión siquiera humilde sino que afirma categoricamente sobre hechos jurídicos.
Tú puedes tener una opinión contraria a resoluciones judiciales, e incluso estar de acuerdo con hechos y conclusiones específicos, pero si no la razonas, ni eres humilde, y… » ver todo el comentario
El tiempo dirá.
Tal odio e inquina ha favorecido implicar al TS en un caso claro de utilizar a un conciudadano con un presunto delito fiscal para utilizarlo de artillería matarlo y lanzarlo contra IDA a través de un tercer piso vendido al amo, aquel que no se vende como Lobato es amenazado de echarle a él y a toda la familia que tenga dentro , tal es el nivel del psoe de ahora, después que si franco y tal.