El alma negra de la fiscal Lastra y el juego de trile del Supremo

El alma negra de la fiscal Lastra y el juego de trile del Supremo

El juicio al fiscal general ha sido uno de los espectáculos políticos más interesantes de los últimos tiempos. Políticos, sí, porque cualquier observador imparcial sabe que han sentado a Álvaro García Ortiz en el banquillo no solo sin pruebas, sino también sin un solo indicio mínimamente sólido de haber filtrado el ya famoso correo con la confesión del ciudadano particular que tiene a su servicio a medio Gobierno autonómico.

Supercinexin
Mientras no se tomen medidas contra esos prevaricadores al servicio de la Derecha, este país jamás funcionará.
4 K 68
MiguelDeUnamano
#2 El problema es que hay mucho malnacido al que le parece peor que se señale este despropósito que el daño que hace la derecha a la credibilidad de las instituciones. Por no decir que están totalmente de acuerdo en la utilización de las mismas contra rivales políticos, por mucho que esos mierdas se quejen de vivir en una dictadura.
3 K 47
pirat
#2 Ejemplarizantes
0 K 12
pedrario
La táctica de los fontaneros, señalar al díscolo.

Lastra es una fiscal progresista que fue nombrada por una fiscal general del PSOE. Su mayor crimen ha sido tener unos niveles mínimos de decencia y no cruzar líneas rojas, como también le pasó a Lobato en este caso, también apartado, por negarse a cometer delitos.

Y aquí está la ralea sanchista castigando a esta gente por eso. Al final se demuestra que no son más que una secta llena de infames.

Lo triste es la cantidad de votantes que traga con la mafia, aún teniendo los casos de corrupción ahí delante y palpando las obviedades. Junto a los medios, que cada día se ve como los que lamen el ojete se llevan un puesto en algún sitio, indecente.
3 K 43
Quel
No tan fuerte, Nacho.
:-D
3 K 37
MiguelDeUnamano
#1 ¿A qué Nacho te refieres? El artículo es de Público.
2 K 41
anarion321
#5 Obviamente creo que se refiere a la viñeta que se usa como meme cada vez que hay un lamebotas de Sanchez, particularmente en el ámbito periodistico.  media
4 K 45
MiguelDeUnamano
#7 Vamos, lo que viene siendo un "si no es un hijo de puta, es un lamebotas de Sánchez".

Y no digo que Escolar no sea psoero, pero hacer extensivas sus preferencias a cualquier crítica es de personas con poca inteligencia o incapacidad para sustentar con argumentos su propia posición.
1 K 27
anarion321
#8 Pues dependerá del nivel de razonamiento que haga, este artículo desde luego mucho nivel no tiene, ni decencia. Impresiona la cantidad de juristas expertos que proclaman que en un caso no hay pruebas ni indicios de nada frente a autos unánimes de tribunales del Supremo. Los mismos que cada semana se proclaman expertos del tema que es tendencia vaya.

Seamos serios, pruebas e indicios hay bastantes, simplemente se está construyendo una narrativa.

Sobre lo de hacer un meme extensivo, pues lo…   » ver todo el comentario
2 K 25
Quel
#5 Como muy bien te ha contestado anarion, es un meme. Es la versión psoe del "quién pueda hacer que haga", de aznar.

De nada, aunque aquí el mérito de la explicación es de anarion.
0 K 7
anarion321
Mi teoría de la conspiración favorita es los que señalan a Lastra como la difusora del correo para perjudicar al fiscal o algo de los mismos que defienden que la nota que redactó y ordenó publicar el fiscal antes de la filtración del mismo no sería delito porque se filtró antes el correo.

Ese es el nivel de la defensa del FGE.

Tanto lío con la filtración del correo, a ver si condenan por la publicación de la nota y se acabó la historia. En el escenario más favorable para el FGE está acreditado que redactó una nota con información privilegiada cuando aún no se había publicado ningún entrecomillado.
1 K 20
cocolisto
Es bueno Manuel Rico. El artículo no tiene desperdicio.
"Ha dejado retratado al mandamás de la UCO Antonio Balas, quien al parecer se perdió la clase de Barrio Sésamo donde explican la diferencia entre casualidad y causalidad. "Todo lo que ha sido filtrado ha sido después de estar en poder de la Fiscalía General del Estado", declaró Balas, y se quedó tan ancho. Pero que B ocurra después de A, no significa que A sea la causa de B. Si los señores del tricornio no saben esto, es para echarnos a temblar. Balas no encontró "pruebas" contra el fiscal general, pero maneja todo un catálogo de "inferencias". Fíjate tú, como Rappel, que también infiere cosas".
0 K 20
MiguelDeUnamano
O sea que, si mi opinión es similar a la del meneo, en vez de argumentar en contra, es suficiente con un meme porque evidentemente es porque soy un lamebotas de Sánchez... a pesar de mi desprecio por el personaje.

La motivación para las críticas al proceso pueden ser muchas, atribuirlas exclusiva y puerilmente a ese motivo lo único que hace es dejar en evidencia a quien carece de argumentos para justificar su postura.
0 K 15
Quel
#11 Puedes decir que hay dudas o no hay dudas al respecto, pues ciertamente es muy gris. Pero que un medio, que para nada es objetivo, afirme con tanta vehemencia como lameculismo que "no hay pruebas" y que los pedos de Sánchez huelen a lavanda, es merecedor del meme en cuestión.
1 K 15
anarion321
#11 No sé si esto es una respuesta a 10 que se coló la referencia. Si es así, respondo.

Si tu opinión es similar a la de este meneo, argumentar tiene poco sentido porque no hay argumento, y tiene poco valor, siendo generoso, porque no es una opinión siquiera humilde sino que afirma categoricamente sobre hechos jurídicos.

Tú puedes tener una opinión contraria a resoluciones judiciales, e incluso estar de acuerdo con hechos y conclusiones específicos, pero si no la razonas, ni eres humilde, y…   » ver todo el comentario
0 K 8
pirat
Hay que estar muy mal para defender a ida...
El tiempo dirá.
0 K 12
elsnons
No pueden con IDA porque todo Madrid incluso los que no votan PP están con ella. Su carisma, su defensa del Madrid castizo por eso es muy querida de los madrileños de la capital y fuera de ella.

Tal odio e inquina ha favorecido implicar al TS en un caso claro de utilizar a un conciudadano con un presunto delito fiscal para utilizarlo de artillería matarlo y lanzarlo contra IDA a través de un tercer piso vendido al amo, aquel que no se vende como Lobato es amenazado de echarle a él y a toda la familia que tenga dentro , tal es el nivel del psoe de ahora, después que si franco y tal.
0 K 11
Cincocuatrotres
Como se atreve está mujer a declarar algo en contra del fiscal de Pedro Sanchez, es inasumible, seguramente es una corrupta prevaricadora, hay que utilizar todos los medios bien regados por el gobierno de Sánchez para crucificarla.
0 K 8
Joan_Pikutara
Esta miserable delincuente es como la puta mierda de policías que mienten en los tribunales y cuando les pillan de lleno JAMÁS les ocurre nada. España tiene una banda terrorista en el lugar que debería haber un Poder Judicial moderno y democrático.
0 K 8

