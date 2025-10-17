Allen Iverson: «Nunca bebí alcohol en día de partido, pero sí la noche anterior, como todo el mundo en la NBA»

"¿Afectó a su juego? Desde luego lo puso a prueba: «Nunca el mismo día de un partido. Pero sí había salido la noche anterior, como todo el mundo. Y me di cuenta con los años: antes podía hacerlo, salir hasta las tres y jugar al día siguiente sin problema. Pero con el tiempo, ya no. Empezaba un partido y no me sentía yo mismo hasta mitad del primer cuarto, cuando ya se me pasaba. Entonces entendí que no podía seguir haciéndolo. Que me estaba afectando. Lo noté en el cuerpo, en los golpes, en las caídas… y pensé: ‘Ya está. Es el momento de cambia
