Aliança Catalana estalla contra el sistema de pensiones de España: "Es una estafa piramidal"

La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, ha cargado duramente contra el sistema público de pensiones durante un discurso en el que lo ha calificado como "una estafa piramidal de proporciones bíblicas". Según la dirigente independentista, el modelo vigente en España —y, por extensión, en Cataluña— se sostiene de manera "insostenible" sobre las cotizaciones de los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados actuales.