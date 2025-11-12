Aliança Catalana estalla contra el sistema de pensiones de España: "Es una estafa piramidal"

La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, ha cargado duramente contra el sistema público de pensiones durante un discurso en el que lo ha calificado como "una estafa piramidal de proporciones bíblicas". Según la dirigente independentista, el modelo vigente en España —y, por extensión, en Cataluña— se sostiene de manera "insostenible" sobre las cotizaciones de los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados actuales.
| etiquetas: silvia orriols , aliança catalana , pensiones
Que pregunte aquí en España a los abogados lo bien que funciona y lo contentos que están con la alternativa de corte liberal
Como apunta #1 el problema es que la masa laboral sostiene pensiones de gente que tenia sueldos con los que ahora ni sueñan, si es que la gente entra por salarios como el que tenia yo hace 20 putos años, y ya cobraba poco...
Entre eso y la piramide poblacional que ya esta pasando de rombo a piramide invertida y, pese al deterioro de la sanidad publica, el aumento de la esperanza de vida..... Pues.... Es un problema...
Eh!!!! Pero oye, las terrazas llenas, asi que no debe pasar nada
Si subirte la edad de jubilación no es una estafa piramidal que baje Dios y lo vea...
Cómo solucionarlo???
Pues no lo sé, pero que nuestro gobierno no va a solucionar ni uno de los problemas del país, eso lo tengo super claro...