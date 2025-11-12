edición general
Aliança Catalana estalla contra el sistema de pensiones de España: "Es una estafa piramidal"

La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, ha cargado duramente contra el sistema público de pensiones durante un discurso en el que lo ha calificado como "una estafa piramidal de proporciones bíblicas". Según la dirigente independentista, el modelo vigente en España —y, por extensión, en Cataluña— se sostiene de manera "insostenible" sobre las cotizaciones de los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados actuales.

Comentarios destacados:      
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Estupidez y mentira neoliberal
9 K 125
denocinha #3 denocinha
#2 A ver, es fascista o neoliberal?
1 K 24
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#3 son cantos de sirena neoliberales con trasfondo neofascista. :-|
7 K 105
meroespectador #6 meroespectador
#3 Y gilipollas.
1 K 24
Eibi6 #5 Eibi6 *
De piramidal no tiene nada, es un sistema de redistribución mediante un impuesto que se llama cotización

Que pregunte aquí en España a los abogados lo bien que funciona y lo contentos que están con la alternativa de corte liberal :shit: :ferrari: :ferrari: :ferrari:
7 K 88
pitercio #7 pitercio
Ella sí que es una estafa esférica.
5 K 63
JackNorte #1 JackNorte
Deja de ser una estafa cuando subes los sueldos al nivel adquisitivo que estaban hace 25 años, pero claro cada subida de sueldo se tacha de que el mundo se va a acabar mientras recibimos turismo del resto del mundo en el que los sueldos son en tre 2 y diez veces mas. y nos extrañamos que los alquileres y los precios suban.
3 K 52
#14 Nastar
Acaba de descubrir las putas sopas de ajo...

Como apunta #1 el problema es que la masa laboral sostiene pensiones de gente que tenia sueldos con los que ahora ni sueñan, si es que la gente entra por salarios como el que tenia yo hace 20 putos años, y ya cobraba poco...

Entre eso y la piramide poblacional que ya esta pasando de rombo a piramide invertida y, pese al deterioro de la sanidad publica, el aumento de la esperanza de vida..... Pues.... Es un problema...

Eh!!!! Pero oye, las terrazas llenas, asi que no debe pasar nada
2 K 24
Ransa #10 Ransa
No sabe ni lo que es una estafa piramidal
3 K 45
shinjikari #13 shinjikari
Este es el discurso de la ultraderecha que merece la pena amplificar. Que se hundan ellos solitos.
3 K 44
#9 Joan_Pikutara
Esta nazi es nazi, también en lo económico.
2 K 31
Torrezzno #12 Torrezzno
A día de hoy no lo es. Si dentro de 20 o 30 años no existiese o estuviese muy degradada si que podría llamarse así
1 K 31
#11 Empakus *
De momento ya nos han subido la edad de jubilación, por cierto,sin que los comegambas que cada vez cobran más del estado socialista, hayan dicho ni mu...
Si subirte la edad de jubilación no es una estafa piramidal que baje Dios y lo vea...
Cómo solucionarlo???
Pues no lo sé, pero que nuestro gobierno no va a solucionar ni uno de los problemas del país, eso lo tengo super claro...
4 K 28
antesdarle #8 antesdarle
Hay que ser bastante miserable para cargar contra un colectivo vulnerable que se han partido el lomo toda su vida para que tengamos cosas como la sanidad o la educación.
2 K 20
#15 Empakus
no sólo cobrar lo que se cobraba hace 25 años... Si tenemos en cuenta la "pirámide" demográfica, se debería cobrar 2 o 3 veces más...
0 K 10

