¿Alguien sabrá de qué hablo cuando venga yo a hablarle de Dostoievski?

"Pon la boca así como si fueras a beber....tururututururú tururututururú"
Pero si no se ríe con eso, no me interesa. Quiero ya personas de las que pueda heredar.
La semana pasada le dije a una conocida: “Si me necesitas, silba”. Al ver extrañeza en su rostro, añadí: “Sabes cómo se hace, ¿verdad? Uno junta los labios y sopla”. Ante el aumento de su estupefacción, le aclaré que era de una película de Bogart y Bacall. Ignoraba de qué le hablaba. La conocida es joven, no demasiado, pero lo suficiente como para no haberse tragado clásicos, no solo por devoción, sino porque no había otra cosa en televisión. Bendita escasez.
escandalizarme para mí misma, zanjar la conversación y empezar a preocuparme por la edad que aparento."
PD: Pedazo de película, Tener y no tener
Dijeron lo clásico: -menuda parejita-, -que grande es ella y que pequeño es él- y yo contesté: claro, como Loreto Valverde y Torrebruno.
Pusieron una cara como si yo estuviese hablando otro idioma o si fuese de la edad media.
