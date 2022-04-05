Alexánder Duguin: El conflicto ucraniano lo provocaron los globalistas, les estorba Rusia como civilización

En el nuevo episodio de 'Conversando con Correa', el expresidente ecuatoriano entrevista al filósofo y politólogo Alexánder Duguin, conocido por su visión euroasiática y cuarta teoría política. El pensador ruso afirma que hay que negarle al mundo occidental el derecho a imponer un modelo universal de teoría política y cree que el pueblo latinoamericano, al igual que el ruso, debe buscar su propio modelo de visión política.