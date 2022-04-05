edición general
Alexánder Duguin: El conflicto ucraniano lo provocaron los globalistas, les estorba Rusia como civilización

En el nuevo episodio de 'Conversando con Correa', el expresidente ecuatoriano entrevista al filósofo y politólogo Alexánder Duguin, conocido por su visión euroasiática y cuarta teoría política. El pensador ruso afirma que hay que negarle al mundo occidental el derecho a imponer un modelo universal de teoría política y cree que el pueblo latinoamericano, al igual que el ruso, debe buscar su propio modelo de visión política.

Y por eso ucrania amaso tropas en la frontera con Rusia , diciendo que era un ejercicio militar , e invadió Rusia, violando , saqueando y matando a su paso.... o no era así?
Hostias...me gustaría incluso votar el envío para que todo el mundo conozca al idealista hijo de la gran puta que está detrás de Putin y el imperialismo ruso.

Lastima que sea propaganda de Rusia Today.
#2 Olvida todo lo que pasó anteriormente, y seguro que así la propaganda de uno y otro bando podría tener sentido.

La guerra civil en Ucrania empezó en 2014 cuando Ucrania lanzó una operación especial antiterrorista contra los territorios separatistas; que en realidad era un ataque militar ( así que no fueron los rusos los que inventaron eso de la operación especial antiterrorista ) :

en.wikipedia.org/wiki/Joint_Forces_Operation_(Ukraine)

Y a consecuencia los crímenes de guerra que…   » ver todo el comentario
Pero los nazis son los ukros porque patatas.

Porque patatas no pozz, porque adoran al nazi colaborador de las SS stepan bandera

mundoobrero.es/2025/05/09/stepan-bandera-y-los-nacionalistas-ucraniano  media
Menudo personaje...
esta bien saber que ya algunos levantan la zarpa sin cortarse
Rusia no les estorba, les estorban los rusos que quieren sus recursos para ellos, los muy egoístas.
El ídolo del imbécil de Stajanov o el comemierda del Hackerruso, que ya no están con nosotros porque cayeron en el frente
Recomiendo Limonov, una espléndida novela de Carrere, donde se refleja la ideología de este personaje, tremendamente influyente para Putin antiguo cuadro de la KGB.( que por cierto cuando cae la URSS se tiene que ganar la vida como taxista sin licencia en S.Petesburgo.)
