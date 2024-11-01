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Alexa+ llega a España: así es el asistente con IA que Amazon incluye gratis en Prime

Ocho años después de su llegada al mercado español, Alexa estrena su versión más ambiciosa. Amazon ha anunciado la disponibilidad de Alexa+, una revisión completa de su asistente de voz que incorpora inteligencia artificial generativa. El salto técnico se apoya en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) integrados a través de Amazon Bedrock. Amazon asegura que Alexa+ entiende matices del español peninsular, desde los múltiples significados de "vale" hasta la diferencia entre una tortilla con cebolla o sin cebolla.

| etiquetas: alexa , amazon , inteligencia artificial
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11 comentarios
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#4 HangTheRich
incluye "gratis"



tyc's de 666 paginas donde cedes los datos de toda tu familia y das a tu primogenito en sacrifico para que lauren sanchez se beba su sangre y rejuvenezca un poco mas
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#11 Galton
#4 Joan es horrible...
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taSanás #10 taSanás
#9 y yo a quien respondo dice que es meter al diablo en casa, es decirlo ya muy tarde, porque ya tiene la casa plagada de dispositivos de escucha
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#1 Suleiman
Meter al diablo en casa....
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taSanás #3 taSanás
#1 será que no está ya en otros 20 dispositivos en el 90% de las casas…
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#5 Suleiman
#3 Ya, pero este, creo que es de los más peligrosos.
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taSanás #8 taSanás
#5 pché… igual que cualquier móvil
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LinternaGorri #6 LinternaGorri
#3 estoy tremendamente orgulloso de pertenecer a ese 10 %, pues
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taSanás #7 taSanás *
#6 estoy seguro que desde el dispositivo que escribes ni hay internet ni micro. Y tienes una caja de faraday en la entrada de casa para dejar los moviles
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LinternaGorri #9 LinternaGorri
#7 el artículo habla de alexa, no de internés y micros
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taSanás #2 taSanás
Empieza con un bug : “ hasta la diferencia entre una tortilla con cebolla o sin cebolla.”

Una es tortilla y la otra no… así que no puede entender la diferencia porque las dos no son tortillas!!
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menéame