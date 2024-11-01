Alexa+ llega a España: así es el asistente con IA que Amazon incluye gratis en Prime

Ocho años después de su llegada al mercado español, Alexa estrena su versión más ambiciosa. Amazon ha anunciado la disponibilidad de Alexa+, una revisión completa de su asistente de voz que incorpora inteligencia artificial generativa. El salto técnico se apoya en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) integrados a través de Amazon Bedrock. Amazon asegura que Alexa+ entiende matices del español peninsular, desde los múltiples significados de "vale" hasta la diferencia entre una tortilla con cebolla o sin cebolla.