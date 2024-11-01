edición general
Álex Gómez Marín, neurocientífico del CSIC, cuenta en "La Rosa de los Vientos" su experiencia cercana a la muerte

Álex Gómez Marín, neurocientífico del CSIC, cuenta en "La Rosa de los Vientos" su experiencia cercana a la muerte

La experiencia ocurrió hace algunos años, cuando Gómez Marín sufrió una hemorragia interna que lo mantuvo ingresado varios días. "Estaba en un pozo con una luz dorada arriba y tres guías espirituales que me ofrecían ayuda para salir. En ese momento decidí regresar, pensé en mis hijas pequeñas y pedí volver", explica. El investigador asegura que en ese instante no sintió miedo, sino una profunda paz.

#1 Leclercia_adecarboxylata *
El otro día un hombre de 84 años ingresado por un infarto entró en fibrilación ventricular. Con ese ritmo cardiaco, clínicamente estás muerto, el corazón bombea de forma aleatoria e ineficaz. Salió al primer chispazo. Luego le contó al familiar que antes "creía que había entrado mucha gente en su habitación, que no sabe qué es lo que había pasado". El hombre ni se coscó.

Ciertamente hay muertes en las que no hay dolor, ni padecimiento ni tan siquiera autoconocimiento del proceso.…   » ver todo el comentario
sorrillo #12 sorrillo
#10 Si deja de haber actividad cerebral el cuerpo solo aguanta enchufado a una maquina.

O no. Puede haber muerto por congelación y posteriormente ser devuelto a la vida mediante una descongelación controlada. Afirmar que mientras estaba congelado estaba vivo no existiendo ni actividad cerebral, ni circulación sanguínea, ni respiración, ni ... es absurdo.

Si te recuperas, aunque hayas estado cerca de la muerte, lo que hayas sentido no tiene por qué tener nada que ver con la muerte.

Tiene que ver con haber estado cerca de la muerte e incluso puede tener que ver con haber estado muerto, aunque luego te hayan revivido. En cualquier caso si tiene que ver con el proceso que acabará en muerte tiene que ver con la muerte.
#15 luis70
#12 una persona que ha muerto por congelación no puede ser revivida mediante descongelación controlada, porque el proceso de congelación destruye las células y tejidos al formarse cristales de hielo que rompen sus membranas, interrumpe la circulación y provoca daños cerebrales irreversibles; solo en casos excepcionales de hipotermia extrema, donde aún existe una mínima actividad vital, se ha conseguido la recuperación mediante calentamiento y reanimación controlados, pero una vez producida la muerte real por congelación, la tecnología médica actual no puede revertirla, y la criónica, aunque busque ese objetivo, sigue siendo una especulación sin pruebas científicas de éxito.
correcorrecorre #16 correcorrecorre
#15 Vaya, mi futuro de criogenización a tomar viento ;) Ahora medio en serio, ¿Los óvulos congelados es vida muerta? Ahí dejo el debate.
#14 Nusku *
#7 No te veo yo a ti teniendo una bonita experiencia si realmente hay algo parecido al cielo o al infierno.

Así que da gracias a que seguramente no haya nada.
sorrillo #2 sorrillo
sorrillo #13 sorrillo
#8 Tan absurdo como afirmar que nadie ha venido antes de nacer para contar lo que hay antes.
sorrillo #9 sorrillo
#7 Si crees en las mamarrachadas que hay vida tras la muerte y que te esperan tus seres queridos te envidio.
sorrillo #6 sorrillo *
#5 si han conseguido "resucitarla" es que no estaba muerta

Depende de la definición de muerte que utilices. Los órganos detenidos, sin riego circulatorio, sin actividad cerebral, en ese estado la persona se suele considerar muerta. Alguien en ese estado difícilmente puedes considerar que está viva.

no tienen nada que ver con la muerte, que es apagado definitivo.

Tiene que ver con el proceso de morirse y por lo tanto tiene que ver con la muerte.
Mimaus #10 Mimaus *
#6 lo que quiero decir es que el proceso de morirse es irreversible. Si deja de haber actividad cerebral el cuerpo solo aguanta enchufado a una maquina.
Si no es así y te recuperas, aunque hayas estado cerca de la muerte, lo que hayas sentido no tiene por qué tener nada que ver con la muerte.
#11 Nusku *
Cuando deja de latir el corazón el cerebro todavía está en funcionamiento minutos después, por lo que todavía hay actividad eléctrica compleja, parecido a la consciencia.

¿No os habéis preguntado porque cuando nos dan anestesia general no recordamos absolutamente nada?
Porque los anestésicos impiden procesar la experiencia consciente y grabar cualquier cosa en la memoria.
Por desgracia la actividad química y eléctrica de nuestro cerebro es lo que nos hace ver esas cosas que nosotros creemos que son seres, luces, cielos e infiernos.

No hay absolutamente nada, así de fácil y cruel.
Mimaus #3 Mimaus *
De la muerte no se vuelve para contarlo. Todo lo demas, cuento.
Qué no digo que no se sienta algo cuando estás en una situación así, pero no tiene nada que ver con la muerte.
sorrillo #4 sorrillo *
#3 De la muerte no se vuelve para contarlo.

Depende de la definición de muerte que se utilice. Hay gente que ha quedado congelada y en esas circunstancias no se podía considerar que siguiera viva, luego pudieron revivirla.

Todo lo demas, cuento.

El cuento son las interpretaciones posteriores que hacen de ello, que si hay vida más allá de la muerte y que si tus seres queridos te esperan allí y todas esas mamarrachadas.

Tristemente alguien como el que aparece en la noticia debería tener suficientes conocimientos para saber interpretar correctamente lo que le ocurrió, que fueron alucinaciones provocadas por las circunstancias anormales en las que se encontraba su cuerpo.
Mimaus #5 Mimaus
#4 si han conseguido "resucitarla" es que no estaba muerta, o como decía Billy Crystal en la Princesa Prometida, " "muerto en su mayoría, con ese solo queda registrarle los bolsillos..."
Los procesos traumáticos hace que nuestro cerebro cree "ilusiones" muchas veces, son solo procesos físicos o químicos, no tienen nada que ver con la muerte, que es apagado definitivo.
Estoy de acuerdo en que el problema es como se interpretan estos procesos, que no se diferenciarían mucho de un sueño, por ejemplo.
Professor #7 Professor *
miles de medicos , neurocientíficos, anestesistas,cardiólogos, han dedicado sus vidas para intentar buscar explicación a cosas que #4 tiene clarísimas en 10 segundos.

Estamos ,sin duda, ante un genio de la Humanidad. Venid,vended todo lo que teneis, y seguidle.
Mimaus #8 Mimaus
#7 si lo tengo claro. Otras cosas no tanto, pero que nadie ha vuelto de la muerte para contar lo que hay desde luego, si.
