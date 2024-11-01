Álex Gómez Marín, neurocientífico del CSIC, cuenta en "La Rosa de los Vientos" su experiencia cercana a la muerte

La experiencia ocurrió hace algunos años, cuando Gómez Marín sufrió una hemorragia interna que lo mantuvo ingresado varios días. "Estaba en un pozo con una luz dorada arriba y tres guías espirituales que me ofrecían ayuda para salir. En ese momento decidí regresar, pensé en mis hijas pequeñas y pedí volver", explica. El investigador asegura que en ese instante no sintió miedo, sino una profunda paz.
Ciertamente hay muertes en las que no hay dolor, ni padecimiento ni tan siquiera autoconocimiento del proceso.… » ver todo el comentario
O no. Puede haber muerto por congelación y posteriormente ser devuelto a la vida mediante una descongelación controlada. Afirmar que mientras estaba congelado estaba vivo no existiendo ni actividad cerebral, ni circulación sanguínea, ni respiración, ni ... es absurdo.
Si te recuperas, aunque hayas estado cerca de la muerte, lo que hayas sentido no tiene por qué tener nada que ver con la muerte.
Tiene que ver con haber estado cerca de la muerte e incluso puede tener que ver con haber estado muerto, aunque luego te hayan revivido. En cualquier caso si tiene que ver con el proceso que acabará en muerte tiene que ver con la muerte.
Así que da gracias a que seguramente no haya nada.
Depende de la definición de muerte que utilices. Los órganos detenidos, sin riego circulatorio, sin actividad cerebral, en ese estado la persona se suele considerar muerta. Alguien en ese estado difícilmente puedes considerar que está viva.
no tienen nada que ver con la muerte, que es apagado definitivo.
Tiene que ver con el proceso de morirse y por lo tanto tiene que ver con la muerte.
Si no es así y te recuperas, aunque hayas estado cerca de la muerte, lo que hayas sentido no tiene por qué tener nada que ver con la muerte.
¿No os habéis preguntado porque cuando nos dan anestesia general no recordamos absolutamente nada?
Porque los anestésicos impiden procesar la experiencia consciente y grabar cualquier cosa en la memoria.
Por desgracia la actividad química y eléctrica de nuestro cerebro es lo que nos hace ver esas cosas que nosotros creemos que son seres, luces, cielos e infiernos.
No hay absolutamente nada, así de fácil y cruel.
Qué no digo que no se sienta algo cuando estás en una situación así, pero no tiene nada que ver con la muerte.
Depende de la definición de muerte que se utilice. Hay gente que ha quedado congelada y en esas circunstancias no se podía considerar que siguiera viva, luego pudieron revivirla.
Todo lo demas, cuento.
El cuento son las interpretaciones posteriores que hacen de ello, que si hay vida más allá de la muerte y que si tus seres queridos te esperan allí y todas esas mamarrachadas.
Tristemente alguien como el que aparece en la noticia debería tener suficientes conocimientos para saber interpretar correctamente lo que le ocurrió, que fueron alucinaciones provocadas por las circunstancias anormales en las que se encontraba su cuerpo.
Los procesos traumáticos hace que nuestro cerebro cree "ilusiones" muchas veces, son solo procesos físicos o químicos, no tienen nada que ver con la muerte, que es apagado definitivo.
Estoy de acuerdo en que el problema es como se interpretan estos procesos, que no se diferenciarían mucho de un sueño, por ejemplo.
Estamos ,sin duda, ante un genio de la Humanidad. Venid,vended todo lo que teneis, y seguidle.