Álex Gómez Marín, neurocientífico del CSIC, cuenta en "La Rosa de los Vientos" su experiencia cercana a la muerte

La experiencia ocurrió hace algunos años, cuando Gómez Marín sufrió una hemorragia interna que lo mantuvo ingresado varios días. "Estaba en un pozo con una luz dorada arriba y tres guías espirituales que me ofrecían ayuda para salir. En ese momento decidí regresar, pensé en mis hijas pequeñas y pedí volver", explica. El investigador asegura que en ese instante no sintió miedo, sino una profunda paz.