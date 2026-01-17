ALERTA en Walmart de Carolina del Sur: reportan exposición al sarampión en el norte del estado y confirman 124 casos nuevos

Walmart de Carolina del Sur: reportan exposición al sarampión y confirman 124 casos nuevos. Hasta el momento, 531 personas se encuentran en cuarentena, mientras que 85 están en aislamiento. En cuanto al estado de vacunación de los infectados, se informó que 483 no han recibido ninguna dosis, 6 están parcialmente vacunados con una de las dosis recomendadas de MMR, 13 han completado la vacunación y 56 tienen su estado de vacunación desconocido.