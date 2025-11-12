edición general
Alerta por presencia de Listeria en varios quesos distribuidos en España

Alerta por presencia de Listeria en varios quesos distribuidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.

Mmm leche cruda? no se ha pasteurizado? no entiendo
#1 Ya me leí la noticia, un monton de retrasados consumiendo algo , que generaciones y generaciones de humanos han evitado por algo, la leche se pasteuriza por algo igual que el queso, por mi quien lo consuma crudo se puede ir al otro mundo ya, por tonto
