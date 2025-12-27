edición general
6 meneos
16 clics
Alerta por nueva estafa de phishing: así roban cuentas de Microsoft 365 sin que el usuario lo note

Alerta por nueva estafa de phishing: así roban cuentas de Microsoft 365 sin que el usuario lo note

Las cuentas de Microsoft 365 se han convertido en un blanco prioritario para los ciberdelincuentes debido al valor de la información que concentran y a fallas de seguridad comunes, como contraseñas débiles o la ausencia de autenticación multifactor. En este contexto, la empresa de ciberseguridad Proofpoint alertó sobre un aumento sostenido de ataques que permiten tomar el control de estas cuentas sin que el usuario advierta la intrusión, mediante el abuso de un mecanismo legítimo de Microsoft conocido como OAuth.

| etiquetas: alerta , estafa , phishing , robo , microsoft , 365 , cuentas
5 1 0 K 81 tecnología
sin comentarios
5 1 0 K 81 tecnología

menéame