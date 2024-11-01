Alemania: El sospechoso del sabotaje al Nord Stream no puede alegar inmunidad (Eng)

Los jueces alemanes han desestimado la apelación presentada por un ciudadano ucraniano sospechoso de haber ayudado a volar un gasoducto submarino para ser liberado de la acusación. La vecina Polonia se niega a extraditar a su presunto cómplice.
| etiquetas: nordstream , alemania , juez , sabotaje , juicio
Al primero que han cogido por ahí para hacer el paripé. ¡Qué esperpento, por favor!
Que aguante!!!
Tócate los cojones.
¿Que opina Zelenski de esto?
A mí me interesa conocer la opinión de la camarilla yanquineja meneante y su jefa.
A ver qué se inventan ésta vez.
Y más siendo el agresor el fascista y criminal de Putin