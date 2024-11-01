edición general
Alemania: El sospechoso del sabotaje al Nord Stream no puede alegar inmunidad (Eng)

Los jueces alemanes han desestimado la apelación presentada por un ciudadano ucraniano sospechoso de haber ayudado a volar un gasoducto submarino para ser liberado de la acusación. La vecina Polonia se niega a extraditar a su presunto cómplice.

Spirito #1 Spirito
El sospechoso dicen... xD xD xD

Al primero que han cogido por ahí para hacer el paripé. ¡Qué esperpento, por favor! xD
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 ¿Y no ha cantado ya diciendo que le pagó la CIA?
Que aguante!!!
cocolisto #4 cocolisto
La prensa alemana y sus especulaciones de si pudieron ser los rusos. Todavía con esas. Y luego hablan de las fake news.
Gry #2 Gry
"K.'s lawyer had argued that under international law, his Ukrainian client was acting as a soldier attacking enemy infrastructure"

Tócate los cojones. xD

¿Que opina Zelenski de esto? :popcorn:
Spirito #3 Spirito *
#2 A mí ya lo que opine el payaso corrupto de Zelenski me da igual. Es irrelevante ese miserable.

A mí me interesa conocer la opinión de la camarilla yanquineja meneante y su jefa.

A ver qué se inventan ésta vez. xD
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#2 Opinará que cualquier acto que sus ciudadanos puedan hacer para perjudicar a su enemigo merece un aplauso, como dirían en cualquier país agredido por otro
Y más siendo el agresor el fascista y criminal de Putin
