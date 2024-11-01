Alemania solicitará disculpas formales en Guernica por el bombardeo durante la Guerra Civil

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se dirigirá a Guernica este viernes para expresar formalmente las disculpas de su nación por el devastador ataque aéreo nazi ocurrido hace 88 años, que apoyó a las fuerzas franquistas en la Guerra Civil española. Esta acción se considera un gesto sin precedentes en la historia reciente de reconciliaciones políticas.
Y ahora más cuando se mete a defender batallas perdidas como el blanqueo del genocidio sionista o el Franquismo. Seguro que el padre de Aznar estaba deseando que se muriera Franco para poder irse de putas como Dios manda, que en su día de Franco estaban hartos hasta los franquistas.
Una vergüenza.
Aquí los fascistas ganaron la guerra.
