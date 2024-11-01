Alemania solicitará disculpas formales en Guernica por el bombardeo durante la Guerra Civil

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se dirigirá a Guernica este viernes para expresar formalmente las disculpas de su nación por el devastador ataque aéreo nazi ocurrido hace 88 años, que apoyó a las fuerzas franquistas en la Guerra Civil española. Esta acción se considera un gesto sin precedentes en la historia reciente de reconciliaciones políticas.