Alemania solicitará disculpas formales en Guernica por el bombardeo durante la Guerra Civil

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se dirigirá a Guernica este viernes para expresar formalmente las disculpas de su nación por el devastador ataque aéreo nazi ocurrido hace 88 años, que apoyó a las fuerzas franquistas en la Guerra Civil española. Esta acción se considera un gesto sin precedentes en la historia reciente de reconciliaciones políticas.

El Presidente de Alemania presentará disculpas formales y Aznar afirma que no condenará nada de lo que formó parte su padre, el franquismo. Si los familiares de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial no condenaran nada, nos echaríamos las manos a la cabeza. En España es el pan de cada día. El facha no se esconde y al facha se le aplaude. No vais a gobernar...
#1 Se sabe desde hace muchísimo que Aznar es gilipollas y últimamente cada vez que abre la boca lo demuestra. Las cosas de la edad y lo de no retirarse a tiempo y que guarden buena imagen de ti.
Y ahora más cuando se mete a defender batallas perdidas como el blanqueo del genocidio sionista o el Franquismo. Seguro que el padre de Aznar estaba deseando que se muriera Franco para poder irse de putas como Dios manda, que en su día de Franco estaban hartos hasta los franquistas.
#6 Eso, coño, que se me fue la pinza.
#0 ¿Aunque sea un pequeño spam no tendria mas sentido "ofrecera" o "presentara" en vez de "solicitara" en el titular?
#5 Eso sería un pequeño microblogging, un nanoblogging, pero no spam.
No han pedido disculpas los golpistas por sus masacres, y Alemania lo hace.
#4 Ni lo harán. Aquí sus herederos siguen sacando pecho con total desvergüenza de los crímenes cometidos por sus padres y sus abuelos. El Reino de España es franquista por su propio génesis. Las instituciones y el estado están profundamente contaminados por elementos cultural y políticamente franquistas. Igual que la mayoría de los medios de comunicación que operan en el reino.

Una vergüenza.
Hace 88 HH años , no se yo que pensar :-P
