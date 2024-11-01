edición general
9 meneos
9 clics

Alemania pagará a los empleados de las bases militares estadounidenses durante el cierre

Alemania tiene previsto pagar a unos 11 000 empleados locales de las bases militares estadounidenses en el país que podrían no recibir sus salarios en octubre debido al cierre del Gobierno en Washington, según informó el miércoles el Ministerio de Finanzas. «El Gobierno federal [alemán] iniciará un gasto no programado para garantizar que los salarios de octubre se paguen a tiempo», declaró una portavoz del ministerio. Una portavoz del ministerio declaró el miércoles a la agencia de noticias AFP que aún no estaba claro si el Gobierno estadouni

| etiquetas: alemania , paga , bases militares usa , personal , cierre gobierno
7 2 0 K 119 actualidad
19 comentarios
7 2 0 K 119 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Definición de meretriz que asume el costo del lecho. :roll:
15 K 180
azathothruna #3 azathothruna
#1 Eso deberian hacer a los incel, o que algunos "alfas" pagaran a esas mujeres para que hagan eso a los incel.
Mas honorable y efectivo que lo que hacen ahora los HIJOS DE NAZIS al Zanahorio
0 K 11
ehizabai #4 ehizabai
Mira, como los vascos y navarros con los picoletos que pagamos vía cupo...
2 K 44
Pertinax #6 Pertinax
#4 Supongo que lo de vascos y navarros ha sido un lapsus linguae. :troll:
0 K 12
ehizabai #7 ehizabai *
#6 No, me refiero a los habitantes de la CAV y de la CFN.
Yo es que en castellano ya no entiendo cómo expresarme.
Si digo vascos, saldrías diciendo que no incluyo navarra, si digos vascos y navarros, a decir que es un lapsus. Si digo vascos peninsulares, a alguno le dará un perrenque...
Dos entes pagan el tributo militar anual. Pues sus contribuyentes.
2 K 43
Pertinax #9 Pertinax *
#7 Va a ser eso, sí.
No edites tras mi respuesta que me descolocas los chacras. Y hoy estoy fengshuí.
0 K 12
ehizabai #11 ehizabai *
#9 Eres especialista en hacer eso, no te ofendas ahora tú.
Hasta has editado la queja después de haberte respondido yo.
2 K 43
Pertinax #12 Pertinax
#11 Qué no estoy discutón, créeme. Pero siempre me haces cierta gracia, eso es todo.
0 K 12
ehizabai #15 ehizabai
#12 O te descoloco los chacras o te hago cierta gracia.
Las dos a la vez, dificil. Pero bueno, me alegro de crear una respuesta emocional en ti.
Ala, sé feliz, Perti, disfruta del día, que ha quedado bueno.
2 K 43
Andreham #8 Andreham
Las risas cuando Alemania diga que no puede pagar la extra de Navidad a sus funcionarios.

Entiendo que esto luego se lo reembolsará USA y habrá protocolos para ello, pero bueno; es más el gesto que otra cosa.
3 K 32
Bowsers #13 Bowsers
#8 “ She said the German government anticipates being reimbursed once the US side does make payment”
0 K 6
Paladio #2 Paladio
mientras cantan a todo pulmón 99 luftballons y saltan
1 K 29
#5 Suleiman *
Encima de puta,pone la cama....
0 K 13
Asimismov #19 Asimismov *
Edit: comentario repetido.
0 K 12
Asimismov #18 Asimismov *
En Rota, los trabajadores de la base, estarán de huelga, supongo.
0 K 12
JackNorte #14 JackNorte
Lo siguiente es pagarlos aunque esten abiertos.
0 K 12
Dene #10 Dene
Además de puta, paga la cama
0 K 12
#16 omega7767
¿y en España tambien vamos a paguerles?
0 K 11
salteado3 #17 salteado3
#16 Si no pagamos nos ponen más aranceles.
0 K 14

menéame