Alemania pagará a los empleados de las bases militares estadounidenses durante el cierre

Alemania tiene previsto pagar a unos 11 000 empleados locales de las bases militares estadounidenses en el país que podrían no recibir sus salarios en octubre debido al cierre del Gobierno en Washington, según informó el miércoles el Ministerio de Finanzas. «El Gobierno federal [alemán] iniciará un gasto no programado para garantizar que los salarios de octubre se paguen a tiempo», declaró una portavoz del ministerio. Una portavoz del ministerio declaró el miércoles a la agencia de noticias AFP que aún no estaba claro si el Gobierno estadouni