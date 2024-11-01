Por qué Alemania está buscando trabajadores inmigrantes y dónde los está encontrando

"India es un país con 600 millones de personas menores de 25 años", dice Banerjee. "Sólo 12 millones ingresan a la fuerza laboral cada año. Así que hay un enorme excedente". India Works se está preparando para traer 775 jóvenes indios a Alemania este año para empezar sus aprendizajes. La gama de profesiones a las que se unirán es extensa. Ahora hay constructores de carreteras, mecánicos, mamposteros y panaderos, por mencionar cuatro sectores.