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Por qué Alemania está buscando trabajadores inmigrantes y dónde los está encontrando

Por qué Alemania está buscando trabajadores inmigrantes y dónde los está encontrando

"India es un país con 600 millones de personas menores de 25 años", dice Banerjee. "Sólo 12 millones ingresan a la fuerza laboral cada año. Así que hay un enorme excedente". India Works se está preparando para traer 775 jóvenes indios a Alemania este año para empezar sus aprendizajes. La gama de profesiones a las que se unirán es extensa. Ahora hay constructores de carreteras, mecánicos, mamposteros y panaderos, por mencionar cuatro sectores.

| etiquetas: trabajo , empleo , alemania , inmigración
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3 comentarios
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#1 Pitchford
Personas en el mundo encantadas de venir a Europa a trabajar y vivir razonablemente bien las hay a millones. Solo hay que asegurar que no vayan a vivir en la pobreza por culpa del problema de la vivienda. Si cada empresa de cierto tamaño tuviera que garantizar viviendas opcionales en alquiler por una pequeña fracción del salario a tiro de piedra del puesto de trabajo, quizá se solucionaría el problema.
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fofito #2 fofito
El problema no es que no se quieran inmigrantes, Hacienda los necesita el sistema de pensiones los necesita,las empresas los necesitan,el aumento de la demanda de personal que cuide de los mayores los necesita...el problema es que hay quien obtiene beneficio de agitar fantasmas y además no aporta alternativas realistas .
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elTieso #3 elTieso
Si aprenden alemán hay que darles trabajo, soloporelesfuerzodelaspalabrasinterminables.
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menéame