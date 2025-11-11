Alemania disecciona la autonomía de un coche eléctrico con 4 años y casi 177.000 kilómetros y se lleva una (agradable) sorpresa

Un Volkswagen ID.3 con cuatro años de uso y 177 .000 kilómetros recorridos ha demostrado una pérdida de autonomía mínima. El coche pasó por las manos de varios conductores que lo sometieron a condiciones de uso real y exigente. Cada año se realizaron pruebas en el Centro Bávaro de Pruebas y Tecnología para medir el estado de la batería y su capacidad neta. El coche conserva el 91% de la capacidad inicial. En términos prácticos, la pérdida de autonomía apenas equivale a unos 13 kilómetros respecto a los 540 km homologados en su ficha técnica.