Alemania disecciona la autonomía de un coche eléctrico con 4 años y casi 177.000 kilómetros y se lleva una (agradable) sorpresa

Un Volkswagen ID.3 con cuatro años de uso y 177 .000 kilómetros recorridos ha demostrado una pérdida de autonomía mínima. El coche pasó por las manos de varios conductores que lo sometieron a condiciones de uso real y exigente. Cada año se realizaron pruebas en el Centro Bávaro de Pruebas y Tecnología para medir el estado de la batería y su capacidad neta. El coche conserva el 91% de la capacidad inicial. En términos prácticos, la pérdida de autonomía apenas equivale a unos 13 kilómetros respecto a los 540 km homologados en su ficha técnica.

Cada vez queda más claro que la tecnología eléctrica está completamente madura.

Salvo los precios que se salen de madre y la falta de disponibilidad de cargadores en las viviendas, y en la red desplegada hasta el momento, todo son ventajas.

Lo comento porque una vez que te montas en un coche eléctrico y vuelves al de combustión experimentas una evidente regresión al pasado.

Por ejemplo, este fin de semana, que hemos estado de viaje y cogido unos cuantos vehículos de Uber eléctricos de la marca BYD, (nunca me había montado en un coche eléctrico) hemos experimentado que son una auténtica gozada por silencio, facilidad de conducción y aislamiento de la carretera.
#1 No me apetece leer el artículo en tanto que la entradilla dice algo un tanto chocante.

Si mantiene el 91% de su capacidad (perdiendo nada menos que un 9%) lo que habría perdido de autonomía estaría cerca de los 50 kms.
#2 #3 Es un publirreportaje de Volkswagen, hay que aplicar el factor corrector correspondiente, igual que hicieron con los datos del dieselgate.
Por eso el mercado de coches eléctricos de segunda mano no levanta cabeza.

forococheselectricos.com/noticias/nadie-quiere-coches-electricos-usado
#5 los eléctricos de hace 4-5 años ya están obsoletos en comparación con los nuevos modelos

Va muy rápido,
No es lo mismo que uno de combustión que quitando los interiores o el diseño, los motores ya tienen la misma eficiencia en la última década..
540 total, 9%... 13?
