Los alemanes boicotean el reclutamiento para ingresar en el ejército

Los jóvenes alemanes contactados por las fuerzas armadas alemanas están boicoteando los exámenes médicos y las evaluaciones obligatorias para ingresar al ejército alemán, que forma parte del servicio militar obligatorio de seis meses. “De los hombres de 18 años contactados por las fuerzas armadas alemanas como parte del nuevo programa de servicio militar, solo el 72 por cien aceptó responder”, informa el canal de televisión ZDF (*).Poco más de uno de cada cuatro jóvenes, el 28 por cien, aún no ha respondido, mientras que los hombres nacidos