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Los alemanes boicotean el reclutamiento para ingresar en el ejército

Los alemanes boicotean el reclutamiento para ingresar en el ejército

Los jóvenes alemanes contactados por las fuerzas armadas alemanas están boicoteando los exámenes médicos y las evaluaciones obligatorias para ingresar al ejército alemán, que forma parte del servicio militar obligatorio de seis meses. “De los hombres de 18 años contactados por las fuerzas armadas alemanas como parte del nuevo programa de servicio militar, solo el 72 por cien aceptó responder”, informa el canal de televisión ZDF (*).Poco más de uno de cada cuatro jóvenes, el 28 por cien, aún no ha respondido, mientras que los hombres nacidos

| etiquetas: carne de cañon , bloqueo al alistamiento , objeción de conciencia
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #2 Moderdonia
¿Armar Alemania en tiempos de auge del fascismo, qué podría salir mal?
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Supercinexin #5 Supercinexin
Todos los planes militaristas de Europa hieden a naftalina, el uniforme del abuelo colgado al fondo del armario de la casa del pueblo. Son totalmente irrealizables, primero que nada por cuestiones de pasta y de credibilidad de las decadentes ex-potencias que los forman, pero más importante que nada porque los ciudadanos europeos NO QUIEREN IR A LA GUERRA. No tienen personal que mandar al frente y de tecnología se quedaron en las guerras coloniales de los '60-70 en África, lo mínimamente complejo se lo compran todo a Estados Unidos.

Esa nos va a salvar, que dirán "vamos a invadir Rusia (otra vez)" y esta vez no irá nadie al frente.
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#12 tierramar *
#5 EEUU quiere la carne de cañon europea, las armas las ponen ellos, y las pagamos nosotros los europeos. www.youtube.com/watch?v=mCtSNR8dmbw EE. UU. prepara a Europa para una guerra con Rusia
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#4 tierramar *
ALEMANIA. Miles de jóvenes salen a las calles en protesta contra la mili obligatoria insurgente.org/alemania-miles-de-jovenes-salen-a-las-calles-en-protest
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo harán obligatorio o fuertes sanciones si se vuelve a dar este hecho
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Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Obligar a chavales cagaos de miedo a ir al frente a vete a saber dónde, a tomar por culo de sus fronteras. Un plan sin fisuras que siempre ha cosechado grandes éxitos militares a lo largo de toda la Historia.
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silvano.jorge #10 silvano.jorge
#1 Volviendo a los tiempos en los que en España ibas a la cárcel por ser insumuso.
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#3 tierramar
Este es el camino ignorar las llamadas al reclutamiento como carne de cañon para una guerra de EEUU. Que vayan los que las montan y los que se benefician de las guerras
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#8 tierramar *
Pese a los esfuerzos en sentido contrario del Gobierno, aumentan los objetores de conciencia en Alemania www.meneame.net/story/pese-esfuerzos-sentido-contrario-gobierno-aument
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SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
El 72% ya me parece todo un éxito...
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Nube_Gris #13 Nube_Gris
Que una nación le exija a sus hijos que mueran en guerras, en la que sea, debería de significar el fracaso de la civilización del ser humano.

Llamadlo como queráis, pero lo que tiene montado el ser humano en este planeta no es ninguna civilización.
¿O es que acaso un ser civilizado soluciona sus problemas matando a la persona con la que tiene esos problemas?
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
no se, boicot o sabotaje :popcorn: :troll:
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ElBeaver #9 ElBeaver
pagina web basura, ni caso
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menéame