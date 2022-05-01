Las deserciones en la Marina de los EE. UU. se han duplicado con creces en dos años (noticia del 2022)

Según datos obtenidos por NBC News, la Marina de Estados Unidos está desertando masivamente, el número de desertores se duplicó con creces entre 2019 y 2021. En 2021, la Marina registró 157 deserciones. En los últimos 12 meses (2022), cinco marineros a bordo del George Washington se han suicidado, tres de ellos en la misma semana de abril, según informaron las autoridades. El teniente comandante Devin Arneson, dijo que el castigo por deserción en tiempos de guerra incluye la pena de muerte y la cadena perpetua.
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El teniente comandante Devin Arneson, portavoz de la Armada de los Estados Unidos, explicó que la deserción en tiempos de guerra conlleva penas de muerte y cadena perpetua, pero que en otras circunstancias las sanciones son menos… » ver todo el comentario
Supongo que serán penas consecutivas