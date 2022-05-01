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Las deserciones en la Marina de los EE. UU. se han duplicado con creces en dos años (noticia del 2022)

Las deserciones en la Marina de los EE. UU. se han duplicado con creces en dos años (noticia del 2022)

Según datos obtenidos por NBC News, la Marina de Estados Unidos está desertando masivamente, el número de desertores se duplicó con creces entre 2019 y 2021. En 2021, la Marina registró 157 deserciones. En los últimos 12 meses (2022), cinco marineros a bordo del George Washington se han suicidado, tres de ellos en la misma semana de abril, según informaron las autoridades. El teniente comandante Devin Arneson, dijo que el castigo por deserción en tiempos de guerra incluye la pena de muerte y la cadena perpetua.

| etiquetas: deserciones de la marina de eeuu , suicidios en la usa navy
8 2 1 K 75 actualidad
6 comentarios
8 2 1 K 75 actualidad
#1 tierramar
He colgado esta noticia porque no he encontrado ningun amás reciente. La AI consultada me ha informado de que EEUU guarda con celo los datos sobre deserciones. Y lo cuelgo porque en la guerra de Irán, los marines están atrapados en una ratonera; que imagino inducira más deserciones y suicidios. El ejercito de USA no es como nos lo presentan las peliculas de Hollywood; la mayoría se alistan para salir de la pobreza o conseguir la nacionalidad
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#2 tierramar
“No hay una opción fácil”, dijo Hannah Crisostomo, suboficial de aviación del USS George Washington. Crisostomo estuvo conectada a soporte vital durante más de una semana tras intentar suicidarse. Posteriormente, recibió una baja honorable por motivos médicos.
El teniente comandante Devin Arneson, portavoz de la Armada de los Estados Unidos, explicó que la deserción en tiempos de guerra conlleva penas de muerte y cadena perpetua, pero que en otras circunstancias las sanciones son menos…   » ver todo el comentario
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#3 tierramar
Sabeis que si un soldado deserta de Rota, la guardia civil o la policia, les para por DNI, sale en el SIS. Extradicción inmediata a NCIS Rota.
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josde #4 josde
#3 Me parece normal eso, suele pasar en todas las bases en el extranjero.
1 K 33
#5 tierramar
#4 Yo lo veo como una traición: al fin y al cabo policias y soldados trabajan para ricos y poderosos que tambien abusan de ellos, ¿a quién le deben lealtad: a un igual o los poderosos?
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#6 power414
" dijo que el castigo por deserción en tiempos de guerra incluye la pena de muerte y la cadena perpetua."
Supongo que serán penas consecutivas
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menéame