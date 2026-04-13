Las fuerzas armadas de Ucrania se enfrentan a un creciente problema de deserción, y las estimaciones sugieren que hasta 150.000 militares podrían estar ausentes de sus unidades. Un soldado elató operaciones en el este de Ucrania donde las unidades fueron atacadas con fuego intenso poco después de su despliegue, con opciones de evacuación limitadas y escasez de suministros básicos. En una ocasión, describió cómo sobrevivió a un bombardeo que dejó múltiples bajas, seguido de órdenes de mantener las posiciones a pesar de las lesiones y la falta de