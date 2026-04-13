Las fuerzas armadas de Ucrania se enfrentan a un creciente problema de deserción, y las estimaciones sugieren que hasta 150.000 militares podrían estar ausentes de sus unidades. Un soldado elató operaciones en el este de Ucrania donde las unidades fueron atacadas con fuego intenso poco después de su despliegue, con opciones de evacuación limitadas y escasez de suministros básicos. En una ocasión, describió cómo sobrevivió a un bombardeo que dejó múltiples bajas, seguido de órdenes de mantener las posiciones a pesar de las lesiones y la falta de
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Comunista.
En la Ley de proteccion de animales se establece la prohibición del sacrificio de animales de compañía, www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7936
De que el ex-comandante de los navy seals haya dejado caer 1'2 millones de bajas ucranianas (la mitad secuestrados en la puerta de su casa)... Ni media palabra. Y con bajas hablamos de bajas, no de heridos.
Algunos youtubers clásicos han pasado de un programa al mes a uno a la semana. Buenos tiempos para la propaganda tontánica y para los recortes del estado del bienestar
Los que critican a Ucrania por luchar y no arrodillarse son los primeros que dirían que "al fascismo se le combate y bla bla bla". Vaya hipócritas.
En una guerra a la mayoría que participe el dato más importante es cuando se va para casa. Arriesgas tu vida con la idea que va a ser un tiempo delimitado y en la mayoría de las veces será lo que te haga seguir, pensar en ese día.
Una vez que ese dato es una equis no hay nada que te motive para seguir, llegas a la siguiente reflexión: como salgo de aquí.
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