edición general
13 meneos
18 clics
Ucrania se enfrenta a un aumento de las deserciones a medida que la guerra se prolonga: Informe (ENG)

Ucrania se enfrenta a un aumento de las deserciones a medida que la guerra se prolonga: Informe (ENG)

Las fuerzas armadas de Ucrania se enfrentan a un creciente problema de deserción, y las estimaciones sugieren que hasta 150.000 militares podrían estar ausentes de sus unidades. Un soldado elató operaciones en el este de Ucrania donde las unidades fueron atacadas con fuego intenso poco después de su despliegue, con opciones de evacuación limitadas y escasez de suministros básicos. En una ocasión, describió cómo sobrevivió a un bombardeo que dejó múltiples bajas, seguido de órdenes de mantener las posiciones a pesar de las lesiones y la falta de

| etiquetas: deserciones , horror en el frente
10 3 3 K 113 actualidad
12 comentarios
10 3 3 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
Bilardezz #2 Bilardezz
ya sabe Kaka Kallas, vanderbrujen, steirmer, macron, Zelenski a coger un fusil con todos vuestros hijos y al frente primera linea.
9 K 118
woody_alien #4 woody_alien
#2 Te dejas al cagaRutte
6 K 71
#5 Dav3n
#2 Como te pasas, a la realeza se le consiente lo que sea, como recortar el estado del bienestar para esclavizarte.

Comunista.
3 K 28
#1 tierramar
El informe también hacía referencia a la "busificación", un término utilizado localmente para la práctica de recoger a hombres en espacios públicos y llevarlos en furgonetas a centros de alistamiento para su rápida movilización, un método que, según algunos soldados, afecta a la moral y la cohesión. A los hombres en edad de servicio militar los tratan peor que a los animales.
2 K 31
#8 tierramar
#1 La UE da mayor protección a los animales de compañia que a los hombres ucranianos que los cazan para llevarlos al matadero.
En la Ley de proteccion de animales se establece la prohibición del sacrificio de animales de compañía, www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7936
2 K 35
pitercio #6 pitercio
Los noventamil millones los cobran a plazos. Tienen que mantener el proyecto activo para seguir facturando.
1 K 28
#9 Dav3n *
#6 La mitad de esos 90K millones va a los propagandistas que en estos momentos están moviendo la nueva campaña propagandística sobre la caída de la economía rusa.

De que el ex-comandante de los navy seals haya dejado caer 1'2 millones de bajas ucranianas (la mitad secuestrados en la puerta de su casa)... Ni media palabra. Y con bajas hablamos de bajas, no de heridos.

Algunos youtubers clásicos han pasado de un programa al mes a uno a la semana. Buenos tiempos para la propaganda tontánica y para los recortes del estado del bienestar xD
0 K 11
#3 Dav3n *
Tranquilos, el nuevo relato es que la guerra la van a hacer los drones y una altísima tecnologia basada en alucinaciones después de un gran abuso de sustancias ilegales para los probes (droja en el cola caaao)
1 K 22
vicvic #7 vicvic *
Como las ha habido en cualquier guerra (aquí tenemos la güera civil como ejemplo) y las habrá en el futuro. Igual que las habría (más aún) si Rusia en vez de la agresora fascista fuera la víctima.

Los que critican a Ucrania por luchar y no arrodillarse son los primeros que dirían que "al fascismo se le combate y bla bla bla". Vaya hipócritas.
0 K 11
Kamillerix #11 Kamillerix
Si se leen los reportes de Ukrinform, lo raro es que queden rusos vivos para combatir... :-D
0 K 11
#10 KaBeKa *
Vamos a ser realistas y dejar a un lado el valiente de teclado que todos llevamos dentro.
En una guerra a la mayoría que participe el dato más importante es cuando se va para casa. Arriesgas tu vida con la idea que va a ser un tiempo delimitado y en la mayoría de las veces será lo que te haga seguir, pensar en ese día.
Una vez que ese dato es una equis no hay nada que te motive para seguir, llegas a la siguiente reflexión: como salgo de aquí.
0 K 10
ochoceros #12 ochoceros
#10 La equis:

x → ∞
0 K 11

menéame