Pese a los esfuerzos en sentido contrario del Gobierno, aumentan los objetores de conciencia en Alemania

El Ejército envía a sus oficiales a los colegios del país para intentar influir en los alumnos y produce series en Youtube en las que presenta el servicio militar como una emocionante aventura. Sin embargo, miles de jóvenes se apuntan a la lista de objetores. La continua retórica de los políticos alemanes, reproducida continua y acríticamente por los medios, sobre el peligro inminente de un conflicto militar con Rusia, disuade, en lugar de animar a los jóvenes a apuntarse voluntariamente a filas.
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¡Vaya país!
#1 Hay unos políticos que quieren mandar jóvenes a la guerra. Pero no todos los políticos. Cada cuatro años hay elecciones. Tan fácil como votar al que no quiere guerras. Esto no es Estados Unidos. Aquí hay pluralidad política y formaciones para todos los colores. Seguro que hay más de un partido que no quiere guerras.
Ahora ni se preocupan en disimular, mienten directamente como en la guerra de Irak
Aunque la mentira de la propaganda belica yanqui de que Rusia ataca ha calado en el colectivo social, cuando realmente es EEUU el que con sus bases militares ha invadido Europa, y otros muchos países...