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Pese a los esfuerzos en sentido contrario del Gobierno, aumentan los objetores de conciencia en Alemania

Pese a los esfuerzos en sentido contrario del Gobierno, aumentan los objetores de conciencia en Alemania

El Ejército envía a sus oficiales a los colegios del país para intentar influir en los alumnos y produce series en Youtube en las que presenta el servicio militar como una emocionante aventura. Sin embargo, miles de jóvenes se apuntan a la lista de objetores. La continua retórica de los políticos alemanes, reproducida continua y acríticamente por los medios, sobre el peligro inminente de un conflicto militar con Rusia, disuade, en lugar de animar a los jóvenes a apuntarse voluntariamente a filas.

| etiquetas: objeción de conciencia , carne de cañón , guerras de eeuu
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6 comentarios
9 2 0 K 114 actualidad
Andreham #1 Andreham
Qué locura. Los políticos quieren que mueran jóvenes para mantener sus privilegios, y los jóvenes que no tienen esos privilegios no quieren morir por los políticos.

¡Vaya país!
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Connect #4 Connect
Hasta que pongan trabas a la objección de conciencia.

#1 Hay unos políticos que quieren mandar jóvenes a la guerra. Pero no todos los políticos. Cada cuatro años hay elecciones. Tan fácil como votar al que no quiere guerras. Esto no es Estados Unidos. Aquí hay pluralidad política y formaciones para todos los colores. Seguro que hay más de un partido que no quiere guerras.
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#2 tierramar *
Este es el camino: la guerra no es entre Europa frente a Rusia es entre los ricos que se enriquecen con las guerras y la población que la pagamos hasta con nuestras vidas. PPSOE son cómplices. han aprobado el rearme y el aumento de gasto militar, en contra de Sumar, que tambien aboga por la salidad de la OTAN. www.meneame.net/story/historia-adolfo-hitler-fue-financiado-wall-stree Historia: Adolfo Hitler fue financiado por Wall Street, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Qué falta de patriotismo el de estos jóvenes que no quieren ir a que los reviente un proyectil en una trinchera llena de barro. Tendrían que aprender de sus bisabuelos, que iban cantando a morir como perros.
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#5 tierramar *
En la II guerra mundial murieron millones de jovenes en el frente que fueron engañados por la propaganda de los psicópatas que gobernaban: www.meneame.net/m/cultura/winston-churchill-monstruo-destras-mito
Ahora ni se preocupan en disimular, mienten directamente como en la guerra de Irak
Aunque la mentira de la propaganda belica yanqui de que Rusia ataca ha calado en el colectivo social, cuando realmente es EEUU el que con sus bases militares ha invadido Europa, y otros muchos países...
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Glidingdemon #6 Glidingdemon
Aquí en nuestro país, ya sabemos quién está a favor de engordar la industria militar y por ende sus bolsillos, además de ser muy patriotas, ninguno se arrimara ni mandará a nadie de su familia al frente, solo los borregos y mononeuronales que los votan están a favor, deberían de hacer como sus antepasados y formar la división azul y marchar rápido al frente, eso sí que lo apoyo, y si es al mando de sus instigadores, soy capaz de poner dinero para que edo ocurra.
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menéame