Pese a los esfuerzos en sentido contrario del Gobierno, aumentan los objetores de conciencia en Alemania

El Ejército envía a sus oficiales a los colegios del país para intentar influir en los alumnos y produce series en Youtube en las que presenta el servicio militar como una emocionante aventura. Sin embargo, miles de jóvenes se apuntan a la lista de objetores. La continua retórica de los políticos alemanes, reproducida continua y acríticamente por los medios, sobre el peligro inminente de un conflicto militar con Rusia, disuade, en lugar de animar a los jóvenes a apuntarse voluntariamente a filas.