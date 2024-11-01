edición general
Aleksandr Dugin, filosofo conocido como el cerebro de Putin: "Se acabó, la soberanía se acabó, los estados-nación son historia"

Aleksandr Dugin, filosofo conocido como el cerebro de Putin: "Se acabó, la soberanía se acabó, los estados-nación son historia"

En una reciente entrevista difundida en un canal ruso de YouTube, el filósofo defendió abiertamente que Rusia no debería aceptar la existencia de varios Estados surgidos tras la disolución de la URSS, negándoles de facto el derecho a una soberanía independiente.

Pertinax #1
Dos semanas les quedan, agregó.
ElenaCoures1 #3
De nazis como este le viene el fascismo a Putin
Y luego de estos idiotas aparecen sus seguidores incluso aquí; 4 mataos ignorantes que se comen la propaganda sea cual sea
#9 arreglenenlacemagico
#3 si le adoran nada como ser un nazbol
juancarlosonetti #4
La hija de Dugin también es historia.
antesdarle #8
#4 pues si, y ya ves tú, mucha bomba nuclear pero un policía te vende, bomba casera y a tomar por culo. Pero creo que este no sabe ni por dónde le sopla el aires
#2 VFR
Quien no tenga armas nucleares no importa, igual tiene razón
nosomosnaiderl #5
#2 El problema de las armas nucleares es que pueden propiciar la destrucción mutua asegurada si se usan entre esos bloques, pero si pueden ser usadas contra los estados que no las tienen para amedrantarlos.
Elbaronrojo #6
Aquí está más completa. Con enlace al video de la entrevista.

rus.azattyq.org/a/ideolog-russkogo-mira-tsentralnaya-aziya-dolzhna-byt

En el lanzamiento del canal de YouTube “Infoclin” Alexander Dugin, comentando sobre la operación militar estadounidense contra Venezuela y la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump contra la soberanía de Groenlandia, dijo que el derecho internacional ya no satisface los intereses de las potencias líderes.

…   » ver todo el comentario
#7 Godoferoz
#6 gente que se le pone dura al leer 1984
