En una reciente entrevista difundida en un canal ruso de YouTube, el filósofo defendió abiertamente que Rusia no debería aceptar la existencia de varios Estados surgidos tras la disolución de la URSS, negándoles de facto el derecho a una soberanía independiente.
| etiquetas: putin , soberanía , estados
Y luego de estos idiotas aparecen sus seguidores incluso aquí; 4 mataos ignorantes que se comen la propaganda sea cual sea
En el lanzamiento del canal de YouTube “Infoclin” Alexander Dugin, comentando sobre la operación militar estadounidense contra Venezuela y la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump contra la soberanía de Groenlandia, dijo que el derecho internacional ya no satisface los intereses de las potencias líderes.
