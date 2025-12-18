edición general
Alejandra, limpiadora, sobre el salario en España: "limpiando baños gano más dinero que un ingeniero en mi país"

Aunque los salarios en España sean con frecuencia uno de los principales motivos de queja entre los trabajadores nacionales, para muchas personas procedentes de América Latina suponen un salto económico difícil de imaginar en sus países de origen. Es el caso de Alejandra, hondureña y empleada en el sector de la limpieza. Según organismos internacionales, el salario medio en Honduras se sitúa, aproximadamente, entre 387 y 550 euros. Incluso los empleos como la ingeniería o la docencia universitaria apenas permiten cubrir las necesidades básicas.

#2 Sacapuntas
Si señor. Ese es el inmigrante bueno. Ese inmigrante que da gracias de cobrar el SMI por horas en tres o cuatro casas a la semana sin días de descanso y habla en cristiano y es temeroso de Dios y del poder del señorito. :troll:
7 K 84
alcama #10 alcama
#2 recordemos que Echenique no tenía dada de alta a su asistenta. El señorito...
0 K 5
#11 Sacapuntas
#10 ¿Y tu?
0 K 13
alcama #12 alcama
#11 Yo sí la tengo dada de alta, al contrario que Echenique,el señorito...
1 K 4
#14 Sacapuntas
#12 ¿Es asistente o asistenta? ¿Interna o externa? ¿Y de dónde es? ¿Le pagas más o menos del SMI? ¿Va a diario o solo días alternos? ¿Le pagas las vacaciones prorrateadas o con paga extra? Cuéntame, por favor.
0 K 13
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
También todo le cuesta mas caro que en su pais, sobre todo vivienda y alimentación.
2 K 45
Connect #3 Connect
#1 La vivienda ha subido en todos lados, y la alimentación en prácticamente toda sudamérica es cara. Hay casos excepcionales como Chile y muchas partes de Brasil. Hasta en Colombia ha subido mucho. La inflación controlada que tenemos en Europa es un lujazo que mucha gente no es consciente.
3 K 41
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e
0 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Ya me dirás con el sueldo de limpiadora como vive en España mejor que en su País y enviando dinero.
0 K 19
Dragstat #7 Dragstat *
#6 no dice que viva mejor, dice que gana más que un ingeniero en su país. Simplemente compartiendo piso con 7 u 8 le salen las cuentas. No vienen a vivir, sino a trabajar, además en su país tendrán vivienda propia y para de contar. Ya disfrutarán si vuelven a Honduras algún día con dinero ahorrado. A los que no les va a cuadrar será a los que pretendan tener una habitación para ellos solos.
0 K 20
#13 Robe7064
#3 Chile es excepcional por lo "todavía más caro", ¿o no? Cuando trabajaba con españoles hace unos 10 años se escandalizaban de que los precios (en un sitio remoto eso sí) era iguales o más altos que en España, con tal vez la mitad del sueldo. Una conocida que venía volviendo de Nueva Zelanda decía que allá también los precios eran similares, con casi el triple del sueldo mínimo.

Hay lugares donde te pagan por llevarte los cítricos en invierno y en donde muchas frutas son baratas y…   » ver todo el comentario
0 K 8
plutanasio #5 plutanasio
#1 Yo he vivido en Honduras y no te creas que es un chollo. Por ejemplo para lavar la ropa, en vez de una caja de detergente te venden "monodosis", bolsitas de detergente en polvo para lavar la ropa en la pila. Y así con el resto.
2 K 50
#8 Zeremiel
#1 Coño si, a ver si nos damos cuenta ya de que el salario es algo absolutamente relativo joder, que das una patada y te encuentras 15 tontos con el argumento de mierda.
0 K 6
#9 BurraPeideira_
Ya jodería que no se viviera mejor en España que en centroamérica.
El artículo va de mira que buenos son estos inmigrantes que hablan español, son cristianos y hasta son guapas las muchachas.
0 K 10

