Alejandra, limpiadora, sobre el salario en España: "limpiando baños gano más dinero que un ingeniero en mi país"

Aunque los salarios en España sean con frecuencia uno de los principales motivos de queja entre los trabajadores nacionales, para muchas personas procedentes de América Latina suponen un salto económico difícil de imaginar en sus países de origen. Es el caso de Alejandra, hondureña y empleada en el sector de la limpieza. Según organismos internacionales, el salario medio en Honduras se sitúa, aproximadamente, entre 387 y 550 euros. Incluso los empleos como la ingeniería o la docencia universitaria apenas permiten cubrir las necesidades básicas.