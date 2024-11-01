edición general
La alcaldesa socialista de Castro, sus hijos y personal del centro de menores migrantes sufren un escrache

Todos los de la Corporación salvo PP y Vox han trasladado que "las amenazas o la presión directa contra representantes y trabajadores públicos no deben permitirse bajo ninguna circunstancia, y menos si la intimidación traspasa al ámbito privado y familiar, como está sucediendo". Sufrió este episodio cuando se encontraba con sus hijos en la localidad de Mioño, donde reside y donde se dará acogida a los menores. De hecho, también fue increpado personal del centro.

CacaSonriente #1 CacaSonriente
Vamos, que PP y Vox a tope con acosar a niños. Ya sean niños migrantes o, simplemente, niños blanquitos pero con padres no fascistas gilipollas.
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Este país se fue definitivamente a la mierda cuando la gente de derechas decidió que presumir de retraso mental es mejor que esforzarse en no parecer subnormal.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
En qué quedamos, los escraches son jarabes democráticos o no lo son.

O depende de quién los haga y a quién se le hace :troll:
Battlestar #4 Battlestar
#2 Ahora es cuando te dirán que no es lo mismo porque claro, aquí también se está acosando a los hijos y a la familia que no tienen culpa de nada, como si cuando se lo hacían a otros en sus casas las familias de los afectados no vivieran también allí.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Si, ya he notado que la apreciación que hice a tres no les ha gustado xD xD
