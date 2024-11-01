La alcaldesa socialista de Castro, sus hijos y personal del centro de menores migrantes sufren un escrache

Todos los de la Corporación salvo PP y Vox han trasladado que "las amenazas o la presión directa contra representantes y trabajadores públicos no deben permitirse bajo ninguna circunstancia, y menos si la intimidación traspasa al ámbito privado y familiar, como está sucediendo". Sufrió este episodio cuando se encontraba con sus hijos en la localidad de Mioño, donde reside y donde se dará acogida a los menores. De hecho, también fue increpado personal del centro.