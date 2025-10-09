edición general
Un alcalde del PP se resiste a retirar una inscripción franquista en Álava: “No molesta a nadie”

El alcalde de Baños de Ebro, Francisco Javier García (PP), se niega a retirar una leyenda franquista que vulnera la Ley de Memoria Democrática. “Es una piedra que no molesta a nadie”, “y por voluntad propia no la voy a quitar”. La norma dice retirar aquellos elementos adosados a edificios en la vía pública en los que se realicen “menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura"

comentarios
fareway #2 fareway
¿Molestaría un "Gora ETA" escrito con heces en la puerta del ayuntamiento?
rob #5 rob
#2 Venia a lo mismo. Positivo y me voy.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Es verdad...no cumplamos la ley. Total no molesta a nadie.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

Robemos el coche del alcade .. total no molesta.
Macadam #4 Macadam
Pero una bandera palestina les quema la piel
HeilHynkel #7 HeilHynkel
“y por voluntad propia no la voy a quitar”.

Mi querido garrulo fatxoso .. no es por voluntad propia, es por cumplir la ley.
Findeton #1 Findeton
No veo problema con quitarla, que vaya a un museo si algo.
#6 xaxipiruli
y si le molesta a alguien, ¿que se joda no?
#9 fremen11
Y por esto y por otros agravios, amigüitos hay que volar todos los monumentos que ensalzan el franquismo...................
