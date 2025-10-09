Un alcalde del PP se resiste a retirar una inscripción franquista en Álava: “No molesta a nadie”

El alcalde de Baños de Ebro, Francisco Javier García (PP), se niega a retirar una leyenda franquista que vulnera la Ley de Memoria Democrática. “Es una piedra que no molesta a nadie”, “y por voluntad propia no la voy a quitar”. La norma dice retirar aquellos elementos adosados a edificios en la vía pública en los que se realicen “menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura"