El alcalde de Baños de Ebro (Álava) se niega a retirar un lema franquista de un edificio municipal: “No molesta a nadie”

El alcalde de Baños de Ebro (Álava) se niega a retirar un lema franquista de un edificio municipal: “No molesta a nadie”

El alcalde de la localidad alavesa de Baños de Ebro, Francisco Javier García, del Partido Popular, se ha negado a retirar un lema franquista de uno de los edificios municipales pese a que incumple la ley de Memoria Democrática. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, señala el alcalde para justificar su negativa a borrar la inscripción en la que se lee 'Caídos por Dios y por España'.

9 comentarios
alfre2 #1 alfre2
La ley hay que cumplirla igual. No está sometida a lo que piense el alcalde de turno
2
Professor #2 Professor
#1 las leyes se cambian por voluntad popular, y mas las leyes corruptas y dañinas como la de "memoria histórica", que ha superado al Ministerio de la Verdad de la ciencia ficción. Esto pasa porque en España no se lee y menos ciencia ficción.

Promulgadas por partidos amorales,corruptos y asesinos como el PSOE , únicamente para tapar sus propias verguenzas del 1934 como causantes de la Guerra Civil , deberían ser juzgados sus responsables,el NEFASTO Zapatero el primero. Cuando nuestros amigos de la CIA resuelvan un asuntillo en Venezuela habrá que preguntar cositas.
0
alfre2 #5 alfre2
#2 la guerra civil la causó un atajo de golpistas, traidores a su país. Y las leyes se pueden cambiar pero no te las puedes saltar, ni el último alcalde de España ni un gañán con dificultades de comprensión como tú, con toda la bazofia de propaganda que andas vomitando por aquí. Por mucho que vayas de idiota también se te aplican
2
Professor #7 Professor *
#5 Cambia de lecturas.
La guerra la comenzó el PSOE con los discursos de Largo Caballero su presidente, llamando a que la población se armara y conquistara el poder en las calles, atacando a "la burguesía", después de la Revolución del 34, cuando Cataluña se declaró estado independiente tb contra la República.

Esta panda de hijos de puta del PSOE y sindicatos, Ya al día siguiente de las elecciones Indalecio Prieto había dicho que si la CEDA (el PP de la época) ingresaba en el gobierno, «públicamente contraía el Partido Socialista el compromiso de desencadenar la revolución armada». total, la CEDA ganó, provocaron una guerra con 1335 muertos en las calles, que resultó aplacada, pero la republica quedó tocada para los restos.
0
#9 DenisseJoel
#2 No moleste, regre.
0
Laro__ #4 Laro__
A mi sí me molesta. Y me molestan mucho más las "autoridades" que no respectan nuestras leyes.
0
#3 lamarisevadecañas
Ha preguntado a todo el mundo, para saber si moleste o no? Por otro lado, a mi no me molesta que la gente beba en los parques y aún así no pueden por que les multan...
0
#8 tromperri
A mi me molesta.
0
#6 moratos
En estos casos se le pone una hoz y un martillo al lado que tampoco molesta a nadie.
0

