El alcalde de Baños de Ebro (Álava) se niega a retirar un lema franquista de un edificio municipal: “No molesta a nadie”

El alcalde de la localidad alavesa de Baños de Ebro, Francisco Javier García, del Partido Popular, se ha negado a retirar un lema franquista de uno de los edificios municipales pese a que incumple la ley de Memoria Democrática. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, señala el alcalde para justificar su negativa a borrar la inscripción en la que se lee 'Caídos por Dios y por España'.