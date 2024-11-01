El alcalde de Baños de Ebro (Álava) se niega a retirar un lema franquista de un edificio municipal: “No molesta a nadie”

El alcalde de la localidad alavesa de Baños de Ebro, Francisco Javier García, del Partido Popular, se ha negado a retirar un lema franquista de uno de los edificios municipales pese a que incumple la ley de Memoria Democrática. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, señala el alcalde para justificar su negativa a borrar la inscripción en la que se lee 'Caídos por Dios y por España'.
| etiquetas: baños de ebro , álava , simbología franquista , ley de memoria histórica
Promulgadas por partidos amorales,corruptos y asesinos como el PSOE , únicamente para tapar sus propias verguenzas del 1934 como causantes de la Guerra Civil , deberían ser juzgados sus responsables,el NEFASTO Zapatero el primero. Cuando nuestros amigos de la CIA resuelvan un asuntillo en Venezuela habrá que preguntar cositas.
La guerra la comenzó el PSOE con los discursos de Largo Caballero su presidente, llamando a que la población se armara y conquistara el poder en las calles, atacando a "la burguesía", después de la Revolución del 34, cuando Cataluña se declaró estado independiente tb contra la República.
Esta panda de hijos de puta del PSOE y sindicatos, Ya al día siguiente de las elecciones Indalecio Prieto había dicho que si la CEDA (el PP de la época) ingresaba en el gobierno, «públicamente contraía el Partido Socialista el compromiso de desencadenar la revolución armada». total, la CEDA ganó, provocaron una guerra con 1335 muertos en las calles, que resultó aplacada, pero la republica quedó tocada para los restos.