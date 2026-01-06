edición general
10 meneos
20 clics
El alcalde de Crans-Montana (Suiza) reconoce que el bar que se incendió en Nochevieja y dejó 40 muertos llevaba cinco años sin revisarse

El alcalde de Crans-Montana (Suiza) reconoce que el bar que se incendió en Nochevieja y dejó 40 muertos llevaba cinco años sin revisarse

El alcalde de Crans-Montana (Suiza) ha reconocido este martes que el bar Le Constellation, que se incendió durante la noche de Nochevieja y que dejó 40 muertos, no se había revisado en los últimos cinco años. La Policía del cantón suizo de Valais anunció el domingo la identificación de las 40 personas fallecidas en el incendio, la mitad de ellas menores de edad. El edil ha informado de que ha prohibido todas las velas de bengala en el interior de los locales, que se suelen poner en las botellas que van a los reservados de discotecas.

| etiquetas: alcalde , crans-montana , reconoce , bar , incendiado , nochevieja
8 2 0 K 108 actualidad
15 comentarios
8 2 0 K 108 actualidad
reithor #2 reithor
Típico del país, no revisan quien hace ingresos en sus bancos ni la procedencia de diversos dineros negros, como para revisar bares de montaña.
2 K 40
#3 beltraneja
#2 Parece que es común a todos los países. No se puede confiar en que la administración te cuide, tienes que ser tú el que decida si te compensan las multitudes, tanto en sitios cerrados como en el exterior. Pero eso a determinadas edades es difícil de valorar, nada te da miedo.
1 K 14
Battlestar #8 Battlestar
#2 Si hubiera ocurrido en España diríamos que esas cosas solo pasan aquí. Cuando como se puede ver en todos sitios cuecen habas-
1 K 18
reithor #13 reithor
#8 he viajado lo suficiente como para haber visto que en todas partes cuecen habas, y normalmente más que aquí. Aunque nos están saliendo fachas de debajo de las piedras últimamente.
0 K 12
alfre2 #15 alfre2
#13 y viajando tanto no has aprendido a dejar de decir lo primero que se te viene a la cabeza?
0 K 12
NATOstrófico #11 NATOstrófico
#2 sí pero ellos no le echan la culpa a la culpa o a los que gobernaran antes.
0 K 10
alfre2 #14 alfre2
#2 tremenda chorrada
0 K 12
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Vete a saber los sobres que corrieron para que no se hicieran esas inspecciones.
1 K 28
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Además, ha lamentado "profundamente" que no se realiza ninguna inspección entre 2020 y 2025 y ha anunciado que han cerrado otro local administrado por los dueños del Constellation.
1 K 28
#7 Barriales
#1 que estaba exactamente en la mismas condiciones de ilegalidad que el primero.
Licencia caducada, exceso de aforo, ni una medida de seguridad, menores de edad(alguno de 14 muerto), sirviendo alcohol a menores,.....
Al final resulta, que los educados, guapos, organizados, incorrompibles, y serios petitsuise, son gentuza.
Espero que el alcalde sea el primero en caer.
2 K 35
Milmariposas #9 Milmariposas
#7 La legislación suiza con respecto al consumo de alcohol en menores marca los 16 años como edad para poder consumir bebidas alcohólicas, eso sí de menos graduación. Suiza no forma parte de la Unión Europea, por lo tanto lo que aquí consideramos "normal", allí no lo es.
0 K 18
Febrero2034 #5 Febrero2034
A ver, hablando como alguien que ha hecho aperturas y diseña locales.
Las revisiones en este sentido no servirian de nada, pq si la legislación permite ciertos tipos de materiales que se prendan con facilidad, las revisiones no van a hacer nada al respecto, ya que es la propia normativa quien lo permite. Todo local debería de tener un Plan Evacuación y Contra Incendios, (posición de los extintores, colocación de señalización, vias de evacuación, aforo máximo, etc)
El problema aquí es el uso de…   » ver todo el comentario
2 K 25
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#5 pero una cosa es el uso de materiales pirotecnicos y otra materiales inflamables como aislantes para el local, que es lo que ardio porque todo el techo estaba forrado de espuma que se convirtio literalmente en napalm..

Con la cantidad de materiales ignifugos que hay para el uso de interiores, no es obligatorio ? (pregunto desde la ignorancia, tu que controlas)
0 K 8
Febrero2034 #12 Febrero2034
#10 No se la normativa de Seguridad contra Incendios de Suiza. Pero lo que te digo es que una inspección no sirve de nada. Pq una inspección rutinaria no mira el tipo de material instalado, eso se hace cuando se abre el local (licencia o proyecto de Apertura en España).

Y si, es obligatorio la instalación de materiales ignifugos, pero hasta estos tienen una resistencia al fuego (EI antes y ahora definido como REI) Y si estas de fiestuqui, no pues pones más cotillón, pones alguna cosita de…   » ver todo el comentario
1 K 15
taSanás #6 taSanás
llevaba 5 años, pero cada cuando debería hacerse? el dato aislado no dice nada... al menos no habla de si hubo mala praxis, o en cambio la norma no es correcta
2 K 20

menéame