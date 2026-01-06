El alcalde de Crans-Montana (Suiza) reconoce que el bar que se incendió en Nochevieja y dejó 40 muertos llevaba cinco años sin revisarse

El alcalde de Crans-Montana (Suiza) ha reconocido este martes que el bar Le Constellation, que se incendió durante la noche de Nochevieja y que dejó 40 muertos, no se había revisado en los últimos cinco años. La Policía del cantón suizo de Valais anunció el domingo la identificación de las 40 personas fallecidas en el incendio, la mitad de ellas menores de edad. El edil ha informado de que ha prohibido todas las velas de bengala en el interior de los locales, que se suelen poner en las botellas que van a los reservados de discotecas.
Licencia caducada, exceso de aforo, ni una medida de seguridad, menores de edad(alguno de 14 muerto), sirviendo alcohol a menores,.....
Al final resulta, que los educados, guapos, organizados, incorrompibles, y serios petitsuise, son gentuza.
Espero que el alcalde sea el primero en caer.
Las revisiones en este sentido no servirian de nada, pq si la legislación permite ciertos tipos de materiales que se prendan con facilidad, las revisiones no van a hacer nada al respecto, ya que es la propia normativa quien lo permite. Todo local debería de tener un Plan Evacuación y Contra Incendios, (posición de los extintores, colocación de señalización, vias de evacuación, aforo máximo, etc)
El problema aquí es el uso de… » ver todo el comentario
Con la cantidad de materiales ignifugos que hay para el uso de interiores, no es obligatorio ? (pregunto desde la ignorancia, tu que controlas)
Y si, es obligatorio la instalación de materiales ignifugos, pero hasta estos tienen una resistencia al fuego (EI antes y ahora definido como REI) Y si estas de fiestuqui, no pues pones más cotillón, pones alguna cosita de… » ver todo el comentario