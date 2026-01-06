El alcalde de Crans-Montana (Suiza) reconoce que el bar que se incendió en Nochevieja y dejó 40 muertos llevaba cinco años sin revisarse

El alcalde de Crans-Montana (Suiza) ha reconocido este martes que el bar Le Constellation, que se incendió durante la noche de Nochevieja y que dejó 40 muertos, no se había revisado en los últimos cinco años. La Policía del cantón suizo de Valais anunció el domingo la identificación de las 40 personas fallecidas en el incendio, la mitad de ellas menores de edad. El edil ha informado de que ha prohibido todas las velas de bengala en el interior de los locales, que se suelen poner en las botellas que van a los reservados de discotecas.