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Albert Rivera dice que su "mayor sacrificio" fue renunciar a sus hijas "por España" y le llueven críticas: "Ni que hubiera participado en el desembarco de Alhucemas"  

"Mi mayor sacrificio fue renunciar a mis hijas por servir a España", ha asegurado Albert Rivera, expresidente de la formación política Ciudadanos, en una entrevista con The Objective. Las comunidad de X ha estallado en burlas contra el exdiputado: "Menudo fantasma". Las mofas en redes no han parado: "La cara de hormigón armado que tiene el vendehumos este". "No has hecho nada"

| etiquetas: albert rivera , hijas , por españa , reacciones
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Albert, usar a tus hijas para dar pena es ya esnifarse todas las lineas rojas.
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eltxoa #9 eltxoa
#2 Si generan comentarios como el de #1 merece la pena :troll:
1 K 26
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#9 Es que como no tengo X, llevaba años guardando los chistes de Rivera...

Ha sido una liberación.
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#3 user31
Este que vende ahora? quiere un hueco en VOX o ha sacado libro?
5 K 56
josde #6 josde
#3 Querrá como siempre cobrar y no hacer nada, es perfecto para unirse con Abascal.
2 K 29
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Seguimos meneando lo que dicen los tuiteros? :palm:
1 K 27
Virusaco #4 Virusaco
#2 La nueva moda de titular donde se termina con una cita random.

Salu3
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pitercio #8 pitercio *
Va por ahí preñando a unas y otras y desentendiéndose de los críos y se atreve a presumir de sacrificio el sinvergüenza.
1 K 25
chatgpton #10 chatgpton *
Entre ese increíble y fantabuloso sacrificio que esta y estaba dispuesto a hacer por ellas esta la pequeña cantidad de dinero de las clases extraescolares de esa hija de las que habla, sin que su ex le tenga que denunciar, o eso ya es demasiado? {0x1f447} .. os acordáis como la derecha mediática nos vendían a este para desactivar a otros? y cuanto tonto que luego se paso a Vox y PP hablaban de el?

"La expareja de Albert Rivera le denuncia por no asumir los gastos

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2 K 23
BastianBaltasarBux #5 BastianBaltasarBux
Quizá debamos empezar a normalizar el tratamiento del narcisismo en el psicólogo.
1 K 16
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Menos mal que no leyeron la entrevista.

P.- ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio de tu vida?

R.- La renuncia al tiempo con los míos. He vivido muchas más cosas buenas que malas en política y no solo no me arrepiento, sino que me siento orgulloso; pero cuando miro atrás, pienso en esas tardes, fines de semana y momentos en los que te pedían una entrevista o un mitin en la otra punta de España. Esas horas no las recuperas. Todo lo que no hemos vivido no volverá, y con los hijos, cuando llegan a cierta edad, está demostrado que los ves menos. El mayor sacrificio que he hecho ha sido renunciar a ese tiempo por servir a mi país.
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menéame