Albert Rivera dice que su "mayor sacrificio" fue renunciar a sus hijas "por España" y le llueven críticas: "Ni que hubiera participado en el desembarco de Alhucemas"  

"Mi mayor sacrificio fue renunciar a mis hijas por servir a España", ha asegurado Albert Rivera, expresidente de la formación política Ciudadanos, en una entrevista con The Objective. Las comunidad de X ha estallado en burlas contra el exdiputado: "Menudo fantasma". Las mofas en redes no han parado: "La cara de hormigón armado que tiene el vendehumos este". "No has hecho nada"