Albert Rivera dice que su "mayor sacrificio" fue renunciar a sus hijas "por España" y le llueven críticas: "Ni que hubiera participado en el desembarco de Alhucemas"  

"Mi mayor sacrificio fue renunciar a mis hijas por servir a España", ha asegurado Albert Rivera, expresidente de la formación política Ciudadanos, en una entrevista con The Objective. Las comunidad de X ha estallado en burlas contra el exdiputado: "Menudo fantasma". Las mofas en redes no han parado: "La cara de hormigón armado que tiene el vendehumos este". "No has hecho nada"
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Ha sido una liberación.
Salu3
"La expareja de Albert Rivera le denuncia por no asumir los gastos
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P.- ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio de tu vida?
R.- La renuncia al tiempo con los míos. He vivido muchas más cosas buenas que malas en política y no solo no me arrepiento, sino que me siento orgulloso; pero cuando miro atrás, pienso en esas tardes, fines de semana y momentos en los que te pedían una entrevista o un mitin en la otra punta de España. Esas horas no las recuperas. Todo lo que no hemos vivido no volverá, y con los hijos, cuando llegan a cierta edad, está demostrado que los ves menos. El mayor sacrificio que he hecho ha sido renunciar a ese tiempo por servir a mi país.