Albares, Ministro de Exteriores: "España es el gobierno del mundo que más hace por Palestina"

Somos el primer donante bilateral de la Autoridad Nacional Palestina, a la que se está intentando asfixiar financieramente y que es nuestro socio para la paz. Por lo tanto, en el reconocimiento de Palestina España marcó ya un listón, que fue estar a la vanguardia de la solución de los Estados y de la paz en Oriente Medio... Somos parte de la demanda sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia en base a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio...