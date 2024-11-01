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Albares, Ministro de Exteriores: "España es el gobierno del mundo que más hace por Palestina"

Albares, Ministro de Exteriores: "España es el gobierno del mundo que más hace por Palestina"

Somos el primer donante bilateral de la Autoridad Nacional Palestina, a la que se está intentando asfixiar financieramente y que es nuestro socio para la paz. Por lo tanto, en el reconocimiento de Palestina España marcó ya un listón, que fue estar a la vanguardia de la solución de los Estados y de la paz en Oriente Medio... Somos parte de la demanda sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia en base a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio...

| etiquetas: palestina , albares , españa , israel
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2 comentarios
2 1 0 K 29 politica
#2 Albarkas
Pues entonces los palestinos ya se pueden dar por bien jodidos.
No me entendáis mal. Pero la buena voluntad no evita que masacren cada día a esa pobre gente.
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#1 txepel
También tengo que decir que siempre me ha parecido que los europeos nos tomamos este tema más en serio que los países árabes.
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menéame