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Albares dice que la OTAN no participará en una operación en el estrecho de Ormuz como había anunciado Rutte

Albares dice que la OTAN no participará en una operación en el estrecho de Ormuz como había anunciado Rutte

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado que la OTAN participe en una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente controlado por Irán, desmintiendo así al secretario general de la organización, Mark Rutte. “La OTAN no tiene ninguna participación en esta guerra. Los aliados no hemos sido ni informados ni consultados. Oriente Medio no está dentro del radio de acción de la OTAN y, por tanto, no solo nosotros, muchos aliados se han expresado en el mismo sentido: la OTAN no participará

| etiquetas: otan , rutte , albares , españa , eeuu
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8 comentarios
12 3 0 K 190 actualidad
#3 Dav3n
Lo que más me sorprende es que sigan dejando hablar a Rutte, no sería más eficiente callarse y seguir presionando de soslayo?

Es que parece que quieran que los pueblos de europa se alcen contra la OTAN xD
3 K 54
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
El lameculos vergonzoso del Rutte se va a chivar a sugar orange daddy
4 K 51
RoterHahn #4 RoterHahn
#1
Sugar orange daddy. xD
1 K 28
devilinside #6 devilinside
#1 Tendrá que chupársela muy fuerte para que no se le mosquee
1 K 25
#2 elyari *
Al lamebotas de Rutte le tienen que enviar con un fusil a alguno de los frentes abiertos que hay por el mundo y dejarlo que se pudra allí.
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#5 pascuaI
¿Pero no le pueden buscar un novio o novia a la Ratta esa para que deje de lamerle tanto el ojete a Trump?
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#8 bibubibu
Entre el Merz, Rutte y el par de brujas, están dejando a la UE con los calconcillos bajados cada dos por tres. Menudos personajes con mando en la UE, parece que no habia nadie más listo que ellos.
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ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Entonces va a resultar que no éramos vasallos xD
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menéame