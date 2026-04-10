Albares dice que la OTAN no participará en una operación en el estrecho de Ormuz como había anunciado Rutte

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado que la OTAN participe en una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente controlado por Irán, desmintiendo así al secretario general de la organización, Mark Rutte. “La OTAN no tiene ninguna participación en esta guerra. Los aliados no hemos sido ni informados ni consultados. Oriente Medio no está dentro del radio de acción de la OTAN y, por tanto, no solo nosotros, muchos aliados se han expresado en el mismo sentido: la OTAN no participará