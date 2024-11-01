La alarmante situación de la Armada británica en 2026 [ENG]  

La otrora poderosa Armada Real no es más que una sombra de lo que fue, reducida a un puñado de buques de guerra, a menudo averiados, tras generaciones de mala gestión política. Esto quedó cruelmente al descubierto recientemente, cuando Gran Bretaña tuvo dificultades para enviar con poca antelación un solo destructor a Chipre tras un ataque contra la base británica allí. ¿Qué demonios le está pasando a la Armada Real? Descubre aquí la terrible verdad.