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La alarmante situación de la Armada británica en 2026 [ENG]

La alarmante situación de la Armada británica en 2026 [ENG]  

La otrora poderosa Armada Real no es más que una sombra de lo que fue, reducida a un puñado de buques de guerra, a menudo averiados, tras generaciones de mala gestión política. Esto quedó cruelmente al descubierto recientemente, cuando Gran Bretaña tuvo dificultades para enviar con poca antelación un solo destructor a Chipre tras un ataque contra la base británica allí. ¿Qué demonios le está pasando a la Armada Real? Descubre aquí la terrible verdad.

| etiquetas: royal navy , estado , 2026
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10 comentarios
6 2 0 K 87 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Que conste que todas las armadas deben mantener los barcos, tienen periodos de actualizaciones, descansos ... pero es que el estado la Royal Navy es particularmente desastroso.
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ochoceros #2 ochoceros
#1 Que aproveche Milei para conquistar las Malvinas :troll:
1 K 23
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Ya compró aviones de USA pa no poder. Si hubieran optado por los S-75 otro gallo cantaría.
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#7 Barriales
#1 desde que gobernó la Tacher y bajo impuestos al minimo, no solo la armada, sino todo el país es una ruina.
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Connect #8 Connect *
En una era de drones submarinos y misiles hipersónicos que surcan miles de kilómetros por los aires ¿es necesaria toda la armada y armamento militar de hace tan solo 20 años? ¿En serio Gran Bretaña se ha quedado a la altura de Albania?

Por que entonces, este meneo es mentira? www.meneame.net/story/ultimas-noticias-sobre-guerra-iran-armada-real-b
(La Armada Real Británica liderará los esfuerzos de la coalición para reabrir el estrecho de Ormuz (Eng) )
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placeres #4 placeres
Ya había visto el vídeo, bastante interesante con un toque de nostalgia importante.

básicamente el estado de UK reflejado en su armada, viviendo de sus glorias pasada con errores uno detrás de otro.

Por otro lado los comparaciones continuas con las Malvinas tiene hasta su gracia, argentina tampoco está para tirar cohetes (con o sin Milei) .
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
Seguro que los marineros se tiran borrachos por la borda :troll:
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DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
Mira qué casualidad, acabo de subir un artículo sobre la Guerra de las Malvinas. Me hago autobombo: www.meneame.net/story/guerra-las-malvinas
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#10 omega7767 *
un pais en decadencia total

menos mal que no han gobernado la izquierda o comunistas
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Mauricio_Colmenero #9 Mauricio_Colmenero
Normalmente se sigue una norma de 1/3.

- 1/3 de buques operativo
- 1/3 de buques en adiestramiento
- 1/3 de buques en mantenimiento


Pero no es solo "comprar" los buques ... tienes que tener dinero para su mantenimiento, actualizaciones, combustible ... y lo mas importante, tienes que tener tripulaciones suficientes, motivadas y bien pagadas para manejar dichas embarcaciones.

Pero lo de UK es alarmante ... buques mal mantenidos, falta de tripulaciones, poca operatividad.
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menéame