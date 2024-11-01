La alarmante situación de la Armada británica en 2026 [ENG]  

La otrora poderosa Armada Real no es más que una sombra de lo que fue, reducida a un puñado de buques de guerra, a menudo averiados, tras generaciones de mala gestión política. Esto quedó cruelmente al descubierto recientemente, cuando Gran Bretaña tuvo dificultades para enviar con poca antelación un solo destructor a Chipre tras un ataque contra la base británica allí. ¿Qué demonios le está pasando a la Armada Real? Descubre aquí la terrible verdad.
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Ya compró aviones de USA pa no poder. Si hubieran optado por los S-75 otro gallo cantaría.
Por que entonces, este meneo es mentira? www.meneame.net/story/ultimas-noticias-sobre-guerra-iran-armada-real-b
(La Armada Real Británica liderará los esfuerzos de la coalición para reabrir el estrecho de Ormuz (Eng) )
básicamente el estado de UK reflejado en su armada, viviendo de sus glorias pasada con errores uno detrás de otro.
Por otro lado los comparaciones continuas con las Malvinas tiene hasta su gracia, argentina tampoco está para tirar cohetes (con o sin Milei) .
menos mal que no han gobernado la izquierda o comunistas
- 1/3 de buques operativo
- 1/3 de buques en adiestramiento
- 1/3 de buques en mantenimiento
Pero no es solo "comprar" los buques ... tienes que tener dinero para su mantenimiento, actualizaciones, combustible ... y lo mas importante, tienes que tener tripulaciones suficientes, motivadas y bien pagadas para manejar dichas embarcaciones.
Pero lo de UK es alarmante ... buques mal mantenidos, falta de tripulaciones, poca operatividad.