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Últimas noticias sobre la guerra en Irán: la Armada Real Británica liderará los esfuerzos de la coalición para reabrir el estrecho de Ormuz (Eng)
“Funcionarios saudíes rechazaron la idea de que el príncipe Mohammed haya presionado para prolongar la guerra.”
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#1
cenutrios_unidos
JA, JA, JA. ¡Ve tú primero que a mi me da la risa!
Joder menudos pagafantas.
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#5
HeilHynkel
Está la Royal Navy como para liderar nada. Por ejemplo, de sus 7 submarinos de ataque, solo funciona uno.
www.meneame.net/story/alarmante-situacion-armada-britanica-2026-eng/c0
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#8
daniMate
#5
van a mandar los barcos al desguace.
Ya se encarga Irán de hundirlo. Así no tienen ni que gastar en dinamita
Unos cuantos féretros para los marineros a bordo y unos pins para las viudas y arreglado.
0
K
11
#2
Laro__
Convirtiendo el Brexit en el Bresink.
3
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48
#3
NO86
Muro de pago? Me interesa leerlo. Algún alma caritativa?
1
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#4
omega7767
Europa no puede ser más maltratada y servil a EEUU
0
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11
#6
Robe7064
Britannia rules the waves
... in 1886.
0
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#7
HeilHynkel
#6
Britannia under the waves...
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Joder menudos pagafantas.
www.meneame.net/story/alarmante-situacion-armada-britanica-2026-eng/c0
Ya se encarga Irán de hundirlo. Así no tienen ni que gastar en dinamita
Unos cuantos féretros para los marineros a bordo y unos pins para las viudas y arreglado.
Britannia under the waves...