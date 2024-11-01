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La alarmante cifra de apuñalados en Madrid en lo que va de 2026: al menos uno al día

La alarmante cifra de apuñalados en Madrid en lo que va de 2026: al menos uno al día

El Ayuntamiento comparte los datos de Samur PC: 130 heridos y dos fallecidos.

| etiquetas: violencia , madrid , apuñalamientos
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7 comentarios
7 0 0 K 89 actualidad
mariKarmo #2 mariKarmo
En Madritz los mejores apuñalamientos.
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#1 Tensk
Madrid es una ciudad segura, menos para las mujeres.
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Huaso #5 Huaso
La que ha liado la Colau…
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GeneWilder #3 GeneWilder
Tiempos nuevos, tiempos salvajes.
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Anfiarao #4 Anfiarao
Esta noticia da por lo menos para tres chascarrillos sobre Madrid xD
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#6 Luiskelele
Era peor en los 80.

Y con eso, arreglao.
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Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
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