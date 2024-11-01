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Airbus nombra presidenta a Amparo Moraleda, primera española en pilotar el gigante europeo

Airbus nombra presidenta a Amparo Moraleda, primera española en pilotar el gigante europeo  

La ejecutiva e ingeniera Amparo Moraleda alcanza un nuevo hito en el ecosistema empresarial español al ser elegida como nueva presidenta no ejecutiva global del grupo Airbus. Se convierte así en la primera española en coger las riendas del gigante aeroespacial -históricamente presidido por ejecutivos franceses y alemanes. El nombramiento, adelantado por Expansión, será efectivo a partir del próximo 1 de octubre. Moraleda formará tándem con el primer espada de la compañía, el francés Guillaume Faury que dirige la empresa como consejero delegado

| etiquetas: airbus , presidenta , española
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7 comentarios
7 0 0 K 85 actualidad
JovenCarcamal #4 JovenCarcamal
¿Pero esta señora no tiene fotos normales?
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#6 Pitchford
#4 Esta parece más normal..  media
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IVAJ #1 IVAJ
Cruella de Vil al mando.

Broma aparte, es una buena noticia.
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Vodker #2 Vodker *
Realmente no "pilota" ya que será presidenta no ejecutiva. El que sí lleva los mandos sigue siendo Guillaume Faury (consejero delegado)
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#3 kreator
Que se preparen. La ponen ahí para ejecutar los despidos
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#7 chocoleches
Airbus esa empresa que tiene pedidos para los próximos diez años y su única competencia se pegó un tiro en el pie tirando de proveedores de aliexpress. Y ni siquiera tiene responsabilidades ejecutivas.

Esta señora ha encontrado el trabajo perfecto, qué puta envidia.
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#5 PerritaPiloto
Yo la conozco de su paso por IBM.
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