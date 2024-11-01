Airbus nombra presidenta a Amparo Moraleda, primera española en pilotar el gigante europeo  

La ejecutiva e ingeniera Amparo Moraleda alcanza un nuevo hito en el ecosistema empresarial español al ser elegida como nueva presidenta no ejecutiva global del grupo Airbus. Se convierte así en la primera española en coger las riendas del gigante aeroespacial -históricamente presidido por ejecutivos franceses y alemanes. El nombramiento, adelantado por Expansión, será efectivo a partir del próximo 1 de octubre. Moraleda formará tándem con el primer espada de la compañía, el francés Guillaume Faury que dirige la empresa como consejero delegado