3
meneos
198
clics
Ahorro en la declaración de la Renta: hasta 300 euros por ir al gimnasio en estas comunidades
El precio medio de los gimnasios ronda los 56 euros mensuales en España
etiquetas
renta
irpf
deducción
gimnasio
3
0
0
36
actualidad
8 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
INCORRECTO: por "ir", no, por pagar una cuota y presentar las facturitas... no tienes ni que ir. o crees que por ejemplo Juanma en Andalucía tiene superpoderes y va a estar en la puerta de los gimnasios pasando lista?
1
23
#4
YSiguesLeyendo
INCORRECTO: vinculados a la práctica deportiva NO. puedes hacerte socio, pagar cuota y recibir la facturita para mandársela a Hacienda sin moverte del puto sofá!
0
12
#5
Cuñado
#osahorrounclick
Comunidad Valenciana y La Rioja
1
12
#2
Popsandbangs
56€ de media la cuota??
Lo dudo bastante
0
10
#7
fofito
Yo gasto mucho en bares y restaurantes...no deberían de aplicarme algún coeficiente reductor en la declaración por apoyar la industria y trabajo nacional?
0
10
#3
didodido
Hasta el 30% de los gastos vinculados a la práctica deportiva y actividades saludables.
Hasta el 50% si el declarante tiene más de 65 años.
Hasta el 100% si supera los 75 años.
32.000 euros en tributación individual.
48.000 euros en tributación conjunta.
Vamos, solamente gente que llegue justita a fin de mes y se paga el gym se podrá ahorrar un poquitín en la declaración. Poh vale. Spain is different.
0
6
#6
srskiner
#3
lo que mas me molesta de estas genialidades es que es mejor cobrar 31.999 que 32.000
Como la vivienda protegida , que el que peor situacion esta de todo el pais es el que cobra un euro de mas para optar a una
1
16
#8
didodido
#6
Totalmente. Como si cobrar 32k fuese una locura y el alquiler se come el 70% en muchos casos.
0
6
