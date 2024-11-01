edición general
3 meneos
198 clics
Ahorro en la declaración de la Renta: hasta 300 euros por ir al gimnasio en estas comunidades

Ahorro en la declaración de la Renta: hasta 300 euros por ir al gimnasio en estas comunidades

El precio medio de los gimnasios ronda los 56 euros mensuales en España

| etiquetas: renta , irpf , deducción , gimnasio
3 0 0 K 36 actualidad
8 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
INCORRECTO: por "ir", no, por pagar una cuota y presentar las facturitas... no tienes ni que ir. o crees que por ejemplo Juanma en Andalucía tiene superpoderes y va a estar en la puerta de los gimnasios pasando lista?
1 K 23
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
INCORRECTO: vinculados a la práctica deportiva NO. puedes hacerte socio, pagar cuota y recibir la facturita para mandársela a Hacienda sin moverte del puto sofá!
0 K 12
Cuñado #5 Cuñado
#osahorrounclick Comunidad Valenciana y La Rioja
1 K 12
#2 Popsandbangs *
56€ de media la cuota??
Lo dudo bastante
0 K 10
fofito #7 fofito
Yo gasto mucho en bares y restaurantes...no deberían de aplicarme algún coeficiente reductor en la declaración por apoyar la industria y trabajo nacional?
0 K 10
#3 didodido
Hasta el 30% de los gastos vinculados a la práctica deportiva y actividades saludables.
Hasta el 50% si el declarante tiene más de 65 años.
Hasta el 100% si supera los 75 años.

32.000 euros en tributación individual.
48.000 euros en tributación conjunta.

Vamos, solamente gente que llegue justita a fin de mes y se paga el gym se podrá ahorrar un poquitín en la declaración. Poh vale. Spain is different.
0 K 6
#6 srskiner
#3 lo que mas me molesta de estas genialidades es que es mejor cobrar 31.999 que 32.000

Como la vivienda protegida , que el que peor situacion esta de todo el pais es el que cobra un euro de mas para optar a una
1 K 16
#8 didodido
#6 Totalmente. Como si cobrar 32k fuese una locura y el alquiler se come el 70% en muchos casos.
0 K 6

menéame