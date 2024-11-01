edición general
Ah, qué bien: el nuevo sistema de verificación de edad de Discord está vinculado a Peter Thiel, cofundador de Palantir y arquitecto del panóptico [eng]

Discord ha conseguido que el despliegue de su política global de verificación de edad parezca aún más turbio. La compañía ha informado a algunos usuarios del Reino Unido de que podrían formar parte de «un experimento» con Persona, un proveedor de verificación de edad entre cuyos inversores se encuentra Peter Thiel, cofundador de Palantir, el principal proveedor de vigilancia del ICE.

Ovlak #16 Ovlak *
#14 El quién verifique la edad no es un problema técnico, es organizativo. Y tan sencillo como que la verifique el estado, que ya es conocedor y poseedor del dato. No habría que cederlo a nadie más. Pero me gusta señalar que, a nivel técnico, es perfectamente factible sin necesidad de implantar una distopia orwelaniana. Lo que habría que pelear es que se haga como es debido, porque poder se puede.

Lo que señalas como problema ético es mera especulación. Y con la especulación pasa que puede que tengas razón, pero también puede que no la tengas. Me gusta señalar en estos casos que hablar de privacidad en el ámbito de las RRSS suena un poco chiste, y de los malos.
Torrezzno #17 Torrezzno
#16 bueno. Hay una diferencia entre ceder tus datos voluntariamente (que también lo veo mal) y de forma obligada como el caso de Discord
Supercinexin #13 Supercinexin
El año pasado, LinkedIn me bloqueó la cuenta, por la puta cara, porque les salió de los cojones. Que "hemos detectado que hay intentos de acceso sospechosos y necesitamos validar que eres tú".

"Validar que eres tú" significa darle a Persona tu pasaporte o tu DNI.

Afortunadamente en Reino Unido el carnet de conducir (contiene tu nombre y tu dirección) es un identificador válido y eso fue lo que usé. Leyendo las condiciones de Persona Inc., te comentan que la verificación se…   » ver todo el comentario
Arkhan #11 Arkhan
Que no es por quitarle hierro al asunto pero estaría bien saber sobre el "está vinculado" a qué se refiere.

Que muchas veces se hacen estas afirmaciones un poco a la ligera.
SolidGeorg #12 SolidGeorg
VPN y dejaros de mierdas
#1 Febrero2027
¿Ahora ya entendéis porque es peligroso el anuncio de Sánchez sobre redes sociales? Por que no precisó quien se encargará de ese control y probablemente lo delegará a las compañías, que empezarán a tener datos que no queremos dar.
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 no quiero ser sarcástico pero entiendo que todos los que estén a favor de la verificación de edad del gobierno estarán a favor de esta. Total es para proteger a los niños.
#3 Tronchador.
#1 #2 Cualquiera que esté a favor de este tipo de controles está implícitamente favoreciendo el fascismo y el totalitarismo. El control por parte de entes superiores de nuestros datos y nuestras actividades permiten que puedan ejercer una coacción social posterior. La privacidad y el secreto de las actividades lícitas por parte de los ciudadanos es esencial para la libertad.
#6 rbrn
#3 La privacidad está recogida en los derechos humanos, el derecho a la comunicación y la privacidad.

Las miopía intelectual de los que defienden la identificación para el acceso a internet es realmente preocupante.
#10 Comorr
#6 criticar que viene la extrema derecha mientras te pasas los DDHH por el forro es lo que tiene.

La izquierda esta últimamente siendo muy fascista mientras llama nazis a los demás
Gry #15 Gry *
#1 Si se precisó, van a utilizar la capacidad de la "Cartera Digital Europea" para almacenar los certificados, anónimos, que serán emitidos por la FNMT. Se podrán solicitar con el DNI electrónico o el sistema Cl@ve.

La compatibilidad con la Cartera Digital Europea está siendo desarrollada por el Consorcio T-Scy, compuesto por Scytales AB (Suecia) y T-Systems International GmbH (Alemania). Supervisados por los organismos de ciber seguridad de los 27 países miembros. En España son el…   » ver todo el comentario
#19 Tronchador.
#15 Muy bien explicado.
Mi argumento no va sobre si hay capacidad técnica para hacerlo "bien", es sobre el hecho del control en sí mismo.
#4 soberao *
#2 La identificación en internet siempre ha sido una tonteria parecido a lo de aceptar cookies, más una molestia que una identificación real. Ahora quieren que no haya anonimato en la red y esto es diferente, porque ya no es solo identificación sino un sistema de seguimiento, tienes matrícula y tu paso por las redes lleva una monitorización. Basta poner tu identificador y saldrá todo tu historial, tus hábitos y todo estará ahí disponible para los que controlen estos sistemas para vender estos datos "a quien le haga falta".
#5 gershwin
#4 eso ya lo tienen con la aprobación europea de la cookie de operadora o supercookie (como Utiq o TrustPid)
#8 Alcalino
#2 Pues no, para nada.

Una cosa es que se monte un sistema de verificación de edad, y otra que lo haga una empresa privada.

No quiero ser sarcástico, pero igual no quieres que esa verificación la haga el estado? resulta que el estado ya tiene todos tus datos, lo único que necesitas es que el estado te emita un certificado que te acredite a hacer X.

Si necesitas sacarte un certificado para enviar la declaración de la renta, y eso no supone un problema, no veo porque el sacarte un certificado emitido por la administracion para otros menesteres si lo suponga
Ovlak #9 Ovlak *
#2 No entiendo muy bien qué necesidad hay de plantear falsas dicotomías, salvo que lo que os de verdaderamente rabia del anuncio del gobierno no sea la presunta pérdida de privacidad sino que les den por culo a las RRSS. Pero, como ya he dicho (y creo que a ti concretamente), algunos no tenemos problemas con el qué sino con el cómo. Al existir tecnologías de verificación de edad sin necesidad de comprometer la privacidad (como las ZKPs por poner un ejemplo pero hay más) es precipitado y oportunista oponerse a una iniciativa del gobierno cuya implementación legal y técnica todavía no se ha detallado.
Torrezzno #14 Torrezzno
#9
Hay dos problemas, uno técnico y otro ético.

El primero es quien verifica tu edad para emitir el token zkp? El gobierno no ha dicho como lo quiere implementar. ¿Es una empresa, es el estado? ¿Estas dando tu cara o tu dni a un tercero?. Esos datos donde se almacenan, que logging tiene. Ese token hay que renovarlo, tiene que estar en cada dispositivo que uses.
Habrá que esperar a que den más detalles.

El problema ético es que al igual que ocurre con la ley mordaza estas cosas solo van a…   » ver todo el comentario
Supercinexin #18 Supercinexin
#9 Básicamente a él éstos controles de datos de empresas privadas estadounidenses no le suponen ningún problema, pero el control mucho menor de su propio Gobierno sí.
Tan sencillo como eso. E intenta jugar a lo que juega el diablo: a despistar y a confundir.
cosmonauta #7 cosmonauta
#1 Deja de extender bulos.
