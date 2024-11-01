Ah, qué bien: el nuevo sistema de verificación de edad de Discord está vinculado a Peter Thiel, cofundador de Palantir y arquitecto del panóptico [eng]

Discord ha conseguido que el despliegue de su política global de verificación de edad parezca aún más turbio. La compañía ha informado a algunos usuarios del Reino Unido de que podrían formar parte de «un experimento» con Persona, un proveedor de verificación de edad entre cuyos inversores se encuentra Peter Thiel, cofundador de Palantir, el principal proveedor de vigilancia del ICE.