Ah, qué bien: el nuevo sistema de verificación de edad de Discord está vinculado a Peter Thiel, cofundador de Palantir y arquitecto del panóptico [eng]

Discord ha conseguido que el despliegue de su política global de verificación de edad parezca aún más turbio. La compañía ha informado a algunos usuarios del Reino Unido de que podrían formar parte de «un experimento» con Persona, un proveedor de verificación de edad entre cuyos inversores se encuentra Peter Thiel, cofundador de Palantir, el principal proveedor de vigilancia del ICE.
Lo que señalas como problema ético es mera especulación. Y con la especulación pasa que puede que tengas razón, pero también puede que no la tengas. Me gusta señalar en estos casos que hablar de privacidad en el ámbito de las RRSS suena un poco chiste, y de los malos.
"Validar que eres tú" significa darle a Persona tu pasaporte o tu DNI.
Afortunadamente en Reino Unido el carnet de conducir (contiene tu nombre y tu dirección) es un identificador válido y eso fue lo que usé. Leyendo las condiciones de Persona Inc., te comentan que la verificación se… » ver todo el comentario
Que muchas veces se hacen estas afirmaciones un poco a la ligera.
Las miopía intelectual de los que defienden la identificación para el acceso a internet es realmente preocupante.
La izquierda esta últimamente siendo muy fascista mientras llama nazis a los demás
La compatibilidad con la Cartera Digital Europea está siendo desarrollada por el Consorcio T-Scy, compuesto por Scytales AB (Suecia) y T-Systems International GmbH (Alemania). Supervisados por los organismos de ciber seguridad de los 27 países miembros. En España son el… » ver todo el comentario
Mi argumento no va sobre si hay capacidad técnica para hacerlo "bien", es sobre el hecho del control en sí mismo.
Una cosa es que se monte un sistema de verificación de edad, y otra que lo haga una empresa privada.
No quiero ser sarcástico, pero igual no quieres que esa verificación la haga el estado? resulta que el estado ya tiene todos tus datos, lo único que necesitas es que el estado te emita un certificado que te acredite a hacer X.
Si necesitas sacarte un certificado para enviar la declaración de la renta, y eso no supone un problema, no veo porque el sacarte un certificado emitido por la administracion para otros menesteres si lo suponga
Hay dos problemas, uno técnico y otro ético.
El primero es quien verifica tu edad para emitir el token zkp? El gobierno no ha dicho como lo quiere implementar. ¿Es una empresa, es el estado? ¿Estas dando tu cara o tu dni a un tercero?. Esos datos donde se almacenan, que logging tiene. Ese token hay que renovarlo, tiene que estar en cada dispositivo que uses.
Habrá que esperar a que den más detalles.
El problema ético es que al igual que ocurre con la ley mordaza estas cosas solo van a… » ver todo el comentario
Tan sencillo como eso. E intenta jugar a lo que juega el diablo: a despistar y a confundir.