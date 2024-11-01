Un agujero de seguridad en Whatsapp expone 3.500.000 números de teléfono [ENG]

La adopción masiva de WhatsApp se debe en parte a lo fácil que es encontrar un nuevo contacto en la plataforma de mensajería: si añades el número de teléfono de alguien, WhatsApp muestra instantáneamente si está en el servicio, y a menudo también su foto de perfil y su nombre. Resulta que repites ese mismo truco miles de millones de veces con todos los números de teléfono posibles, y la misma función también puede servir como una forma cómoda de obtener el número de móvil de prácticamente todos los usuarios de WhatsApp en el mundo, junto con, e