·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9911
clics
La foto de la visita del equipo de tenis de la Universidad de Georgia a la Casa Blanca se vuelve viral por las razones equivocadas [EN]
5129
clics
Faisán intenta ligar con una faisana
6935
clics
Cosquillas a dos zorros
8099
clics
Una noticia difícil de dar
5330
clics
Hay menos conejos
más votadas
375
Menéame se desengancha de las plataformas estadounidenses
337
Europa Laica premia a Héctor de Miguel por su defensa de la libertad de expresión frente al acoso judicial de organizaciones integristas religiosas
319
Cincuenta años de las torturas que dejaron en evidencia al Estado español
361
China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones
392
La guerra en Irán ha disparado las exportaciones chinas de paneles solares a niveles históricos: la transición energética ya no es ideología, es economía
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
38
clics
El agujero negro de Kiev: la corrupción y la complicidad occidental
Corrupción endémica en Ucrania más complicidad occidental: ¿Qué puede salir mal?...
|
etiquetas
:
ucrania
,
zelenski
,
corrupción
,
ue
,
compras
,
militares
,
drones
,
toyota
20
4
3
K
135
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
4
3
K
135
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
cosmonauta
Zazis de meneame . Dejemos que el fascismo avance! ostia!
1
K
36
#2
Beltenebros
Ya tenemos el primer voto negativo presuntamente injustificado.
0
K
20
#5
cosmonauta
#2
Ya tenemos la propaganda fascista del dia
1
K
36
#6
Beltenebros
#5
Troleos otanistas no, gracias.
Fascismo el que defiendes tú en tus trolentarios.
1
K
40
#7
cosmonauta
#6
fascistas, no gracias!
1
K
36
#1
Beltenebros
El pequeño dictador perderá el puesto más pronto que tarde.
0
K
20
#9
Pertinax
#1
Dos semanas le calculo yo. Así, a ojo.
0
K
19
#8
Baneado_por_sincero
#_4
Aqui los unicos fascistas son los ucronazis, y quienes los defendeis.
1
K
14
#3
Horkid
Y Sanchez ha regalado mil millones de nuestros impuestos al corrupto:
www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir
.
0
K
13
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Troleos otanistas no, gracias.
Fascismo el que defiendes tú en tus trolentarios.