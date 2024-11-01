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El agujero negro de Kiev: la corrupción y la complicidad occidental

El agujero negro de Kiev: la corrupción y la complicidad occidental  

Corrupción endémica en Ucrania más complicidad occidental: ¿Qué puede salir mal?...

| etiquetas: ucrania , zelenski , corrupción , ue , compras , militares , drones , toyota
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9 comentarios
20 4 3 K 135 actualidad
cosmonauta #4 cosmonauta
Zazis de meneame . Dejemos que el fascismo avance! ostia!
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Beltenebros #2 Beltenebros
Ya tenemos el primer voto negativo presuntamente injustificado.
xD
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cosmonauta #5 cosmonauta
#2 Ya tenemos la propaganda fascista del dia
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Beltenebros #6 Beltenebros
#5
Troleos otanistas no, gracias.
Fascismo el que defiendes tú en tus trolentarios.
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cosmonauta #7 cosmonauta
#6 fascistas, no gracias!
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Beltenebros #1 Beltenebros
El pequeño dictador perderá el puesto más pronto que tarde.
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Pertinax #9 Pertinax
#1 Dos semanas le calculo yo. Así, a ojo.
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#8 Baneado_por_sincero
#_4 Aqui los unicos fascistas son los ucronazis, y quienes los defendeis.
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#3 Horkid
Y Sanchez ha regalado mil millones de nuestros impuestos al corrupto: www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir.
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menéame