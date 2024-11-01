edición general
Agrede a su madre por pedirle que se levantara de la cama a las siete de la tarde

La Policía Local detuvo al joven, de 27 años, tras propinar un puñetazo en la nariz y un empujón que tiró al suelo a su progenitora

ombresaco #2 ombresaco
- Me cuesta dormir más de 3 o 4 horas cada día
+ ¿y no te afecta la falta de sueño?
- Lo recupero por la noche
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#2 me acabas de recordar a Ignatius contando la anécdota del vagabundo y la falta de sueño
youtu.be/JdCjg-0I6-o?si=lb65MBofCGfudlRd
reivaj01 #1 reivaj01
Siempre se ha dicho que las prisas no son buenas.
Jaime131 #3 Jaime131
La verdad es que es un poco pronto para irse a dormir. xD
#4 cocococo
Él seguramente no tiene la culpa, es la educación que le dieron de pequeño.
nopolar #6 nopolar
#4 Ya fuera de coñas, conozco a mas de uno que justifica todas sus mierdas por como lo criaron. Eso te puede condicionar, pero si ya eres consciente de que son mierdas (no voy a entrar en detalles) la responsabilidad de enmendarse es de cada uno.
