·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13470
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6057
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6410
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4500
clics
Reforma laboral
5243
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
864
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
388
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
378
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
457
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
372
Los caseros preguntan cuánto se ha subido “exactamente” el SMI “para calcular una cosa”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
42
clics
Agrede a su madre por pedirle que se levantara de la cama a las siete de la tarde
La Policía Local detuvo al joven, de 27 años, tras propinar un puñetazo en la nariz y un empujón que tiró al suelo a su progenitora
|
etiquetas
:
agresión
,
madre
,
hijo
,
cama
,
valladolid
,
puñetazo
4
1
2
K
47
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ombresaco
- Me cuesta dormir más de 3 o 4 horas cada día
+ ¿y no te afecta la falta de sueño?
- Lo recupero por la noche
5
K
58
#5
Verdaderofalso
*
#2
me acabas de recordar a Ignatius contando la anécdota del vagabundo y la falta de sueño
youtu.be/JdCjg-0I6-o?si=lb65MBofCGfudlRd
1
K
28
#1
reivaj01
Siempre se ha dicho que las prisas no son buenas.
0
K
10
#3
Jaime131
La verdad es que es un poco pronto para irse a dormir.
0
K
10
#4
cocococo
Él seguramente no tiene la culpa, es la educación que le dieron de pequeño.
0
K
7
#6
nopolar
#4
Ya fuera de coñas, conozco a mas de uno que justifica todas sus mierdas por como lo criaron. Eso te puede condicionar, pero si ya eres consciente de que son mierdas (no voy a entrar en detalles) la responsabilidad de enmendarse es de cada uno.
1
K
19
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
+ ¿y no te afecta la falta de sueño?
- Lo recupero por la noche
youtu.be/JdCjg-0I6-o?si=lb65MBofCGfudlRd