Agentes de policía armados dejan una bolsa con armas frente a la casa de Sadiq Khan

Se ha revelado que agentes de policía armados que custodiaban al alcalde de Londres, Sadiq Khan, dejaron una bolsa con armas frente a su casa. Cinco agentes han sido suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación. Según los informes, la bolsa contenía un subfusil Heckler & Koch, una pistola Glock, una pistola Taser y munición. La Dirección de Normas Profesionales de la Policía Metropolitana ha confirmado que está revisando lo sucedido. Un ciudadano alertó a la policía tras encontrar la bolsa con las armas.