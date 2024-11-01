Agentes de policía armados dejan una bolsa con armas frente a la casa de Sadiq Khan

Se ha revelado que agentes de policía armados que custodiaban al alcalde de Londres, Sadiq Khan, dejaron una bolsa con armas frente a su casa. Cinco agentes han sido suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación. Según los informes, la bolsa contenía un subfusil Heckler & Koch, una pistola Glock, una pistola Taser y munición. La Dirección de Normas Profesionales de la Policía Metropolitana ha confirmado que está revisando lo sucedido. Un ciudadano alertó a la policía tras encontrar la bolsa con las armas.
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Simplemente vio a unos policías soltar una bolsa y le pudo la curiosidad.
Vamos, que dejarse las herramientas de trabajo enfrente de la casa del jefe.
En Uk si un desconocido encuentra algo, lo devuelve!!