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Agentes de policía armados dejan una bolsa con armas frente a la casa de Sadiq Khan

Agentes de policía armados dejan una bolsa con armas frente a la casa de Sadiq Khan

Se ha revelado que agentes de policía armados que custodiaban al alcalde de Londres, Sadiq Khan, dejaron una bolsa con armas frente a su casa. Cinco agentes han sido suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación. Según los informes, la bolsa contenía un subfusil Heckler & Koch, una pistola Glock, una pistola Taser y munición. La Dirección de Normas Profesionales de la Policía Metropolitana ha confirmado que está revisando lo sucedido. Un ciudadano alertó a la policía tras encontrar la bolsa con las armas.

| etiquetas: policía metropolitana , londres , sadiq khan
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Si me la intentan quitar les disparo con el subfusil.
9 K 84
Penetrator #7 Penetrator
#5 Estoy seguro que el funcionario encargado de revisar tu solicitud para ser ciudadano británico se lo pasaría muy bien revisando tu expediente después de eso. :troll:
6 K 74
The_End #15 The_End
Anda que no me he encontrado yo de esas jugando videojuegos.
8 K 81
Cuñado #21 Cuñado
#15 Lo que me extraña es que no hubiese ninguna pócima para recuperar puntos de vida.
1 K 29
#16 walk_kindly_shout
#11 de los gloriosos ochenta, claro.
5 K 61
capitan__nemo #6 capitan__nemo
¿Y cómo se le ocurrió al que lo encontró abrir la bolsa para ver lo que habia dentro?¿y si hubiese sido una bomba y explota?
3 K 57
BastardWolf #9 BastardWolf
#6 a lo mejor era como en los dibujos animados, un saco de Acme en el que estaba escrito la palabra "ARMAS" y del que asomaban las pistolas, los fusiles, un cohete y la munición
10 K 105
txirrindulari #11 txirrindulari *
#6 en algunos sitios simplemente no la hubieran tocado porque no era suya... Pero tu piensas en no tocarla porque podría tener un explosivo... ¿De que generación seras?
3 K 48
SON_ #20 SON_
#11 ostras, no es normal ese pensamiento?. A ver si #11 y tú vais a tener razón y es generacional.
1 K 9
Supercinexin #23 Supercinexin
#11 Generación ZEN :troll:
0 K 20
Yufiro #24 Yufiro
#11 De la que vivimos ETA, yo pienso lo mismo, mi madre no paraba de repetírmelo, si encuentras una mochila sola o un bolso no lo abras que puede ser una bomba
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Asmode0 #26 Asmode0
#6 en serio? Eso no es muy de películas? Y si explota pues bueno, siempre habrá una parte de ti en ese barrio.
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WcPC #28 WcPC
#6 Si vio soltar a la policía la bolsa no creería que tenía explosivos o armas...
Simplemente vio a unos policías soltar una bolsa y le pudo la curiosidad.
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Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
La patrulla estaba comandada por Joseph Lewis Stream.
1 K 32
Supercinexin #1 Supercinexin
Estás que aviso yo si me encuentro esa bolsa. Me lo quedo todo para mí en mi casa.
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#3 solojavi
#1 No creo que pudieras, seguro que la estaban vigilando.
1 K 20
Ankor #13 Ankor
#1 Igual se trataba de eso. Que viese la bolsa, le echa un vistazo y la Policía le inculpa de pertenencia ilegal de armas. Y de ahí ya deriva a causa de terrorismo....
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Nitros #14 Nitros
#13 Fue un descuido, porque la encontró alguien, la llevo a su casa y desde ahí llamo a la policía para devolverla.
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#18 Drazul
#8 #13 #14 Yo soy mucho más pesimista y creo que la dejaron allí para que alguin, horas después, la encontrara y se liara a tiros, y con suerte lo mataban y le echaban la culpa a Irán
1 K 21
tommyx #12 tommyx
Creía que serían Smith & Wesson, Colt u otras marcas americanas... Como van a hacer MAGA esta gente?
1 K 25
#10 Emotivo
La patrulla canina tiene cada cosa.
Vamos, que dejarse las herramientas de trabajo enfrente de la casa del jefe.
1 K 17
Cuñado #22 Cuñado
Lo típico que llega el de Correos, dice que no estás en casa y te deja el paquete encima de un seto ¬¬
1 K 16
#8 eugeniodl
Seguro que se despistaron y se les olvidó. De ninguna manera lo hicieron para incriminarle.
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Asmode0 #27 Asmode0
Buen loot. Ahora hay que reorganizar el inventario y listo.
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sxentinel #25 sxentinel
¿Y que opina de todo esto Jaghatai Khan? Yo hasta que no se pronuncie no se como enfocarlo la verdad.
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#17 AGlC
Encima las armas llevan puestos los cargadores, por lo que supongo que estan hasta arriba de municion.
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#4 Kuruñes3.0
Bueno, a mi la semana pasada me quedaron las zapatillas nuevas en el gym :-(
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ChukNorris #19 ChukNorris
#4 ¿conseguiste recuperarlas? Eso dice mucho de la clase de ciudadania que tenemos en España y en Uk.
En Uk si un desconocido encuentra algo, lo devuelve!!
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menéame